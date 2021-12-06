Челябинцы потратят на новогодние подарки 12,5 тысяч рублей

Чаще всего радовать презентами будут родственников

В этом году больше половины россиян собираются дарить подарки на Новый год своим родственникам, почти каждый десятый порадует и себя. При этом средняя сумма, которую готовы потратить граждане на подарки, составляет 13 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, детям, родителям и прочим родственникам подарки собираются дарить 66% опрошенных. Второй половине подарок преподнесут 32% россиян, причем мужчин среди них больше, чем женщин. Друзей порадует каждый пятый россиянин, коллег и себя — каждый десятый. Вообще подарки дарить не будут 16% опрошенных.

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние подарки, зависит от пола, возраста и дохода респондентов. Так, мужчины сообщили, что уложатся в среднем в 15700 рублей, женщины — в 10 тысяч рублей. 24-летние респонденты выделили на подарки большую сумму, чем 45-летние — 13 тысяч рублей и 11700 рублей соответственно. А те россияне, которые зарабатывают более 80 тысяч рублей в месяц, потратят 17800 рублей, тогда как респонденты с заработком до 30 тысяч рублей — 10 тысяч.

Жители Челябинска в этом году в среднем потратят на подарки 12500 рублей. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса, — 12100 и 13300 рублей соответственно. Москвичи в среднем отдадут за подарки 17 тысяч рублей, что на 500 рублей больше, чем в 2019 году.

В опросе принимали участие 16 тысяч человек в период с 11 по 24 ноября 2021 года.