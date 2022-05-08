День Победы в Челябинске завершится фейерверком. Его запустят на набережной реки Миасс у памятника Столыпину в 22:00. Те, кто решил посмотреть салют не в онлайн-режиме, смогут добраться до дома на общественном транспорте. В региональном Миндортрансе рассказали, какой транспорт будет работать после 22:00.
«Воспользоваться можно будет автобусами №№ 2, 4, 8, 15, 18, 64, 71, 81, 483, которые продолжают свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк»,— уточнили в ведомстве.
«Цирк»
- № 16: будет следовать на Чичерина;
- № 17: на Медгородок;
- № 22: на Чистопольскую по К. Маркса.
«Калинина» (на Кирова)
- № 20: на Медгородок.
«Теплотехнический институт»
- № 3: на ЧМК.
«Областной краеведческий музей»
- № 20: на Медгородок.
«Площадь Ярославского»
- № 3: на Вокзал;
- № 18: на ЧМК.
«Пушкина» (на Труда)
- № 5: на ЧЭМК по Труда;
- № 22: на Чистопольскую по Труда;
- № 5: на Вокзал по Труда, Цвиллинга.
«Карла Маркса»
- № 22: на Чистопольскую по К. Маркса.
«Площадь Революции»
- № 7: на Вокзал.
Уехать после 22:00 челябинцы смогут и на троллейбусах. Они будут сосредоточены на следующих остановках:
«Алое Поле»
- № 19: на Первоозерный;
- № 10: на ЧКПЗ по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;
- № 17: на Молдавскую по Молодогвардейцев;
- № 19: на ПКиО.
«Труда» (на Энгельса)
- № 14: на ЧМК;
- № 17 на Молдавскую по Молодогвардейцев.
«ДС Юность»
- № 12: на АМЗ.
«Калинина» (на Свердловском пр.)
- № 12: на АМЗ;
- № 7: на ЧМК;
- № 12: на Молдавскую по Комсомольскому проспекту.
С самого утра 9 мая в Челябинске общественный транспорт изменит свои маршруты из-за проведения праздничных мероприятий. Подробнее — в нашем материале.
Кроме того, 9 мая будет перекрыто движение на нескольких улицах.