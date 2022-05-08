День Победы в Челябинске завершится фейерверком. Его запустят на набережной реки Миасс у памятника Столыпину в 22:00. Те, кто решил посмотреть салют не в онлайн-режиме, смогут добраться до дома на общественном транспорте. В региональном Миндортрансе рассказали, какой транспорт будет работать после 22:00.

«Воспользоваться можно будет автобусами №№ 2, 4, 8, 15, 18, 64, 71, 81, 483, которые продолжают свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк»,— уточнили в ведомстве.

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Добраться до дома можно будет и на трамваях. Они будут сосредоточены на следующих остановках:

«Цирк»

  • № 16: будет следовать на Чичерина;
  • № 17: на Медгородок;
  • № 22: на Чистопольскую по К. Маркса.

«Калинина» (на Кирова)

  • № 20: на Медгородок.

«Теплотехнический институт»

  • № 3: на ЧМК.

«Областной краеведческий музей»

  • № 20: на Медгородок.

«Площадь Ярославского»

  • № 3: на Вокзал;
  • № 18: на ЧМК.

«Пушкина» (на Труда)

  • № 5: на ЧЭМК по Труда;
  • № 22: на Чистопольскую по Труда;
  • № 5: на Вокзал по Труда, Цвиллинга.

«Карла Маркса»

  • № 22: на Чистопольскую по К. Маркса.

«Площадь Революции»

  • № 7: на Вокзал.

Уехать после 22:00 челябинцы смогут и на троллейбусах. Они будут сосредоточены на следующих остановках:

«Алое Поле»

  • № 19: на Первоозерный;
  • № 10: на ЧКПЗ по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;
  • № 17: на Молдавскую по Молодогвардейцев;
  • № 19: на ПКиО.

«Труда» (на Энгельса)

  • № 14: на ЧМК;
  • № 17 на Молдавскую по Молодогвардейцев.

«ДС Юность»

  • № 12: на АМЗ.

«Калинина» (на Свердловском пр.)

  • № 12: на АМЗ;
  • № 7: на ЧМК;
  • № 12: на Молдавскую по Комсомольскому проспекту.

С самого утра 9 мая в Челябинске общественный транспорт изменит свои маршруты из-за проведения праздничных мероприятий. Подробнее — в нашем материале.

Кроме того, 9 мая будет перекрыто движение на нескольких улицах.