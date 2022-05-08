Челябинцы после салюта в День Победы смогут уехать домой на общественном транспорте

Рассказываем, где автобусы, троллейбусы и трамваи будут ждать горожан

День Победы в Челябинске завершится фейерверком. Его запустят на набережной реки Миасс у памятника Столыпину в 22:00. Те, кто решил посмотреть салют не в онлайн-режиме, смогут добраться до дома на общественном транспорте. В региональном Миндортрансе рассказали, какой транспорт будет работать после 22:00.

«Воспользоваться можно будет автобусами №№ 2, 4, 8, 15, 18, 64, 71, 81, 483, которые продолжают свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк»,— уточнили в ведомстве.

Добраться до дома можно будет и на трамваях. Они будут сосредоточены на следующих остановках:

«Цирк»



№ 16: будет следовать на Чичерина;

№ 17: на Медгородок;

№ 22: на Чистопольскую по К. Маркса.

«Калинина» (на Кирова)



№ 20: на Медгородок.

«Теплотехнический институт»



№ 3: на ЧМК.

«Областной краеведческий музей»



№ 20: на Медгородок.

«Площадь Ярославского»



№ 3: на Вокзал;

№ 18: на ЧМК.

«Пушкина» (на Труда)



№ 5: на ЧЭМК по Труда;

№ 22: на Чистопольскую по Труда;

№ 5: на Вокзал по Труда, Цвиллинга.

«Карла Маркса»



№ 22: на Чистопольскую по К. Маркса.

«Площадь Революции»



№ 7: на Вокзал.

Уехать после 22:00 челябинцы смогут и на троллейбусах. Они будут сосредоточены на следующих остановках:

«Алое Поле»



№ 19: на Первоозерный;

№ 10: на ЧКПЗ по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;

№ 17: на Молдавскую по Молодогвардейцев;

№ 19: на ПКиО.

«Труда» (на Энгельса)



№ 14: на ЧМК;

№ 17 на Молдавскую по Молодогвардейцев.

«ДС Юность»



№ 12: на АМЗ.

«Калинина» (на Свердловском пр.)



№ 12: на АМЗ;

№ 7: на ЧМК;

№ 12: на Молдавскую по Комсомольскому проспекту.

С самого утра 9 мая в Челябинске общественный транспорт изменит свои маршруты из-за проведения праздничных мероприятий. Подробнее — в нашем материале.

Кроме того, 9 мая будет перекрыто движение на нескольких улицах.