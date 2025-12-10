Челябинцы посетили концерт «Сталь характера, огонь воли» ко Дню Героев Отечества

Для зрителей подготовили яркие творческие выступления от местных коллективов

В Челябинском театре оперы и балета прошел торжественный концерт ко Дню Героев Отечества. Перед стартом праздничной программы «Сталь характера, огонь воли» прозвучало видеообращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к зрителям.

«Мы гордимся, что среди наших земляков были, есть и всегда будут люди, способные на настоящий подвиг, верные долгу и своей Родине. Таких людей мы чествуем сегодня и равняемся на них во всем. Имена героев-южноуральцев навечно вписаны в летопись побед и достижений нашей страны. И сегодня, в ходе специальной военной операции, наши герои с честью продолжают дело дедов и прадедов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Почетными гостями мероприятия стали общественники, сотрудники силовых структур, ветераны СВО и участники программы «Герои Южного Урала».

«Южный Урал гордится своими героями, которые ковали боевую славу Отечества на протяжении всей истории. Новое поколение наших земляков продолжает доблестные традиции российского воинства, с честью выполняет воинский долг там, где это необходимо. В этом зале собрались семьи Героев Российской Федерации, ветераны вооруженных сил, действующие офицеры и курсанты, и что для нас особенно важно и почетно — с нами вместе участники специальной военной операции, сражавшиеся на передовой», — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Пятерым героям вручили знаки отличия «За смелость и отвагу», а два волонтера движения «Шьем нашим» получили знак отличия «За содействие в специальной военной операции». Кроме того, восемь педагогов, воспитавших Героев России, получили благодарственные письма губернатора Челябинской области.

Для зрителей прозвучали стихи и песни, а также слова благодарности от местных творческих коллективов. На сцене выступил и ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» Рустем Гайсин со своей супругой.

«Я из династии военных и всегда буду верен долгу — защищать свою Родину! Сегодня мы несем свет Победы туда, где его так долго ждали. Этот свет Победы я несу и через свои песни, которые начал писать на передовой. Они посвящены всем тем воинам, что своей отвагой и мужеством доказывают изо дня в день: „Нас не сломить! Мы из самой прочной стали, а дух наш из огня!“» — поделился эмоциями Рустем Гайсин.

На сцене также выступили детская хореографическая студия Государственного ансамбля танца «Урал», лауреаты международных конкурсов, группа «Баян-Позитив», мужской хор Sonans, солисты ЧГАТОБ имени М. И. Глинки и другие южноуральские артисты.