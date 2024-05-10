Челябинцы попробуют свои силы в армрестлинге на спортивном фестивале

Участников будут встречать игроки «Челбаскета»

Сегодня, 10 мая, в Челябинске пройдет спортивно-патриотический фестиваль, посвященный дню памяти великомученика Георгия Победоносца и Дню Победы. На праздник приглашают семьи с детьми. Горожане смогут попробовать свои силы в воркауте, армрестлинге, гиревом спорте и богатырском жиме. Выполнить нормативы комплекса ГТО смогут даже первоклашки, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



Фестиваль пройдет в легкоатлетическом манеже УралГУФК. Здесь традиционно организуют большую площадку единоборств, блок адаптивного спорта.

«Фестиваль посвящен великомученику Георгию Победоносцу, память которого верующие отмечают 6 мая. Семейный праздник спорта приурочен и ко дню Великой Победы. Кроме этого, в 2024 году Георгиевский фестиваль выпадает еще и на Светлую седмицу», — отметил руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии протоиерей Ярослав Иванов.

Участников фестиваля поприветствуют профессиональные игроки команды «Челбаскет», ведущий и талисман команды «Челбаскет» Леброша. А на арену выйдет уникальный силач — артист цирка Игорь Попов.

Начало мероприятия в 11:00. Торжественное открытие пройдет в 12:00. Праздник продлится до 16:00. Победителей ждут памятные призы и подарки.

Отметим, проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.