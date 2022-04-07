Челябинцы, попавшие под сокращение на работе, смогут пройти бесплатное переобучение

Раньше эта услуга была доступна только официально безработным

В Челябинске ряд организаций ранее заявил о сокращении штата сотрудников. Но работники смогут сохранить места, пройдя переобучение и повышение квалификации. Работодатели на эти цели получат субсидию из федерального бюджета, сообщили в администрации Челябинска. Раньше бесплатное профессиональное обучение было доступно только официально безработным.

Работодатели Челябинской области сохраняют активность на рынке труда: на 1 апреля в центры занятости населения региона заявлено 29 303 вакансии. При этом количество безработных граждан снизилось до 17 201 человека.

Наблюдается и снижение показателя по увольнениям работников организаций в связи с ликвидацией или сокращением штата. Тем не менее ряд компаний заявили об увольнении сотрудников в марте — июне. Чтобы сохранить рабочие места, работники смогут пройти профессиональное обучение и повышение квалификации бесплатно.

«Возможность пройти профобучение при содействии органов службы занятости населения в этом году, как никогда, велика. Теперь бесплатное профобучение стало доступным не только безработным гражданам. Работодатели смогут обучить своих работников, находящихся под риском увольнения, и получить субсидию из средств федерального бюджета. Речь идет о переобучении или о повышении квалификации работников, что является весьма актуальным на данный момент, ведь вопрос дефицита квалифицированных кадров на рынке труда стоит остро», — заявил начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

Также отдельные категории граждан могут пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках нацпроекта «Демография». Заявление на обучение в рамках нацпроекта можно подать через портал «Работа России».

Сохраняется и возможность обучения безработных граждан по прямому направлению центров занятости населения. Всего в 2022 году через службу занятости населения планируется направить на обучение 13 434 человека.

Кадровые агентства России отмечают приостановку или сокращение найма новых работников в некоторых компаниях. По данным HeadHunter, почти половина работодателей (47%) говорят, что в нынешних условиях они стремятся сохранить кадры, но временно приостанавливают рекрутинг.



Ранее Владислав Смирнов рассказывал ИА «Первое областное», что уход иностранных брендов одежды, обуви и общественного питания не окажет существенного влияния на рынок труда. В сфере торговли и общепита сейчас дефицит кадров. Официантов, поваров и продавцов быстро возьмут на работу местные компании.

Компании, которые возьмут на работу молодых специалистов, также смогут рассчитывать на государственную поддержку. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

