Челябинцы помогут детям-сиротам обрести взрослых наставников

Южный Урал присоединится к Всероссийской благотворительной акции «День заботы»

Челябинская область 11 апреля присоединится к Всероссийской благотворительной акции «День заботы». В этом году она будет посвящена проекту наставничества для детей-сирот и призвана помочь каждому подростку, оставшемуся без попечения родителей, найти себе старшего помощника для социализации в обществе и решения возникающих проблем. О важности такого общения и функции наставника ИА «Первое областное» рассказала челябинка Елена Тарасова, которая уже несколько месяцев дружит с воспитанницей одного из детских домов Южного Урала Ульяной.



Елена Тарасова работает менеджером в строительной фирме. О наставничестве для детей-сирот узнала от своего давнего покупателя Никиты Рогозина, который оказался директором благотворительного фонда «Надежные люди». Это один из эффективных инструментов помощи подросткам, у которых мало шансов быть устроенными в семью. Некоммерческая организация с прошлого года в сотрудничестве с детскими домами реализует проект в Челябинской области. Уже 12 пар «наставник — ребенок» из нашего города строят крепкую дружбу, получая поддержку профессиональных психологов и кураторов.

«Никита приехал в магазин за саморезами, разговорились. Подписалась на группу фонда во „ВКонтакте“ и увидела информацию об обучении. Всегда хотела помогать детям из детского дома. Сейчас сын вырос, живет отдельно, и наставничество для меня — очень хороший способ помочь. Могу это сделать сейчас», — говорит Елена Тарасова.

Просто так стать наставником для сироты нельзя. Важно пройти специальное обучение, собеседование у психолога. Для работы с подростками выбирают ресурсных взрослых, которые позитивно смотрят на жизнь и готовы заразить своей положительной энергией оказавшихся в детском доме ребят.

Такое обучение Лена прошла в октябре прошлого года, спустя два месяца познакомилась с Ульяной.

«Она настоящая красавица! Добрая, отзывчивая, немного замкнутая. Умеет многое делать своими руками: вяжет, создает картины и колечки из бисера. Побеждает на соревнованиях по легкой атлетике, прекрасно катается на коньках. А еще бесстрашная: выбирает самые большие горки и мечтает пройти в экстрим-парке самую сложную трассу», — рассказывает о своей подопечной Елена.

По правилам проекта, наставники встречаются со своими подопечными раз в неделю, делятся своим жизненным опытом, а также обучают простым повседневным делам. Берут с собой в магазин, учат готовить и передвигаться по городу, знакомят с семьей и показывают, как устроен быт.

За несколько месяцев общения Лена с Ульяной связали несколько балаклав из толстой пряжи, написали настоящие бумажные письма и отправили друг другу по почте. Они гуляют вместе по городу, смотрят фильмы и обсуждают поступки героев, делают выводы, что однозначно плохих или хороших людей не бывает.

«Стараюсь не быть воспитателем — их у Ульяны и так хватает. Хочу быть подругой, с которой можно поделиться и радостью, и неудачей, научить девочку хотеть и уметь делать выбор. Большая проблема детей из детского дома, что за них все решают. Самый частый ответ на вопросы „Что ты хочешь?“, „Чем займемся?“ — „Не знаю“. Стараюсь, чтобы она захотела, научилась мечтать, выбирать сама. Это моя задача на текущий момент — сделать Ульяну более самостоятельным и цельным человеком, способным принимать решения и отвечать за них. Еще хочу научить ее видеть красоту в природе и людях», — продолжает Елена.

Наставников в проекте постоянно сопровождают кураторы и психологи, которые помогают разобрать сложные или конфликтные ситуации, оперативно реагируют на тревожные сообщения о ребенке и остаются на связи 24 часа в сутки. В тесной командной работе сотрудники фонда и наставники вместе проходят кризисные периоды.

Задача команды проекта наставничества, чтобы к моменту выпуска из детского дома у ребенка и взрослого сложилась крепкая дружба. Тогда старший друг останется тем человеком, который поможет, подскажет, подставит плечо за пределами сиротского учреждения в том самом «большом мире».

«С приходом в проект я больше узнала о системе детских домов и укрепилась в мысли, что это не место для полноценной жизни ребенка. У меня появилась маленькая подруга, которая ждет меня и радуется нашим встречам. И это придает особый смысл в жизни, осознание, что я делаю что-то важное и нужное», — резюмировала Елена.

В России, по данным фонда «Надежные люди», более 30 тысяч подростков живут в детских домах. Каждому по-настоящему необходим старший друг, который поможет подготовиться к взрослой жизни, выслушает, даст совет и научит важным бытовым мелочам: сколько минут варить яйцо, как пользоваться транспортом и платить в супермаркете.

Проект «Наставничество» на сегодняшний день развивается в разных городах России силами благотворительных фондов. Ему в этом году будет посвящена ежегодная акция «День заботы».

Так, 11 апреля на специальном калькуляторе сайта деньзаботы.рф любой желающий сможет рассчитать стоимость часа своей работы и пожертвовать «один или несколько часов» в пользу проекта «Наставничество». Все вырученные средства пойдут на оплату психологов и кураторов, оказывающих поддержку уже 905 сформированным в России парам «взрослый — ребенок» и позволят еще 500 подросткам из детских домов найти старших друзей.