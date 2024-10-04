Челябинцы помогают братьям из луганского монастыря

Православная выставка‑ярмарка «От покаяния к воскресению России» собрала представителей из разных регионов страны

Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» собрала на площадке Центра международной торговли представителей из многих регионов страны, а также из разных стран.

Каждый стенд посвящен какой-либо обители, храму или священному образу. Отличительной особенностью нынешней ярмарки стал стенд Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии. Впервые братия прислала своего представителя на выставку в Челябинск.

Монастырь находится в селе с милым сердцу названием — село Хорошее. Церковная жизнь в селе началась еще в XVIII веке, монахи приехали в село в 2006 году, монастырь образовался в 2013-м. Основой монастыря стала огромная трехпрестольная церковь, которую после большого пожара отстроили вновь в 1910 году. Благодаря святыням, хранящимся в церкви, место это известно далеко за пределами Луганской Республики.

Чудотворный список Ченстоховской иконы Пресвятой Богородицы, которую в России иначе называют «Непобедимая Победа», хранится в монастыре. В ее честь рядом с большим собором воздвигнут новый уютный храм меньшего размера. Тут же строится храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

Мирно текла жизнь за стенами монастыря, пока ее в один миг не прервали события 2014 года. Буквально в один день жизнь всех людей в Луганской области, в Донбассе в корне изменилась. Люди жили, работали, растили детей, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. В один миг все закончилось самым страшным образом. Рядом стали взрываться снаряды, погибали родные и близкие, прекратилось электро- и газоснабжение, не стало питьевой воды. Про зарплаты, пенсии, социальные пособия тоже пришлось забыть.

Село Хорошее оказалось на линии фронта. За рекой Лугань, на другом берегу, прямо напротив монастыря расположились вражеские артиллерийские расчеты. Оттуда велись обстрелы города Луганска. В чем-то селу повезло: прямой наводкой по ним не стреляли, промышленных предприятий у них на территории нет. Но в селе больше полутора тысяч жителей, сразу же начались проблемы с едой, водой, медикаментами, топливом.

Тогда оплотом социальной поддержки стал Свято-Вознесенский мужской монастырь. Обездоленные жители приходили в монастырь не только за духовным утешением, но и за помощью в любых своих проблемах. Знали — здесь всегда помогут. Лето в ЛНР жаркое, температура воздуха в иные дни добирается до +50, без воды никуда. Зимы довольно холодные — необходимо топливо.

Монастырь стал залогом выживания всего населения села Хорошее. Паломничество к святыням монастыря по понятным причинам прекратилось, поступлений средств со стороны не стало. Приходилось проявлять недюжинную смекалку, чтобы в охваченной военными действиями территории находить все необходимое для жизни людей. Луганское подворье монастыря стало убежищем для жителей города в буквальном смысле слова. Люди приходили в монастырь, чтобы скрываться от обстрелов.

«Мы восемь лет жили на линии фронта. У нашего монастыря шесть подворий, больше всего пострадало то, что находится в самом городе Луганске. Осколками посечены стены, разбиты стекла, от взрывной волны попадали все иконы. Слава Богу, что прямого попадания не было, стены храма выстояли», — рассказывает послушник Игорь.

С началом СВО жизнь в монастыре и в селе Хорошее стабилизировалась. Военные действия отодвинулись дальше по территории. Появилась помощь и поддержка от России, от регионов-шефов. Тем ценнее для братьев из Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии стала сегодняшняя поддержка челябинцев.

В монастыре продолжают оказывать адресную помощь всем жителям ЛНР, храмы монастыря требуют ухода и обновления, монахи непрестанно молятся о победе. Наверное, не зря именно в этом монастыре, на границе войны и мира, находится чудотворный список знаменитой иконы «Непобедимая Победа».

«Непобедимая Победа» — одна из самых старинных икон в мире. Ее написал сам апостол Лука еще при жизни Богородицы. Она и благословила образ. По преданию, «Непобедимая Победа» станет символом окончательной победы России.

В Луганске начинается строительство нового подворья Свято-Вознесенского мужского монастыря, которое станет важным патриотическим и образовательным центром в республике. Планируется возвести храм, установить памятник в честь погибших защитников Донбасса, создать музей, посвященный воинам — защитникам Отечества. Челябинцы могут помочь строительству и существованию самого монастыря, могут соборно вместе с монахами помолиться о победе, о воинах, о стране. Паломники по-прежнему не приезжают в ЛНР, любой посильной помощи там будут рады.

Стоит отметить, что Челябинская митрополия РПЦ, верующие города и области регулярно отправляют помощь, гуманитарные грузы жителям ДНР и ЛНР. Челябинская область помогает восстанавливать подшефные города в новых территориях страны, организует отдых, лечение и обучение детей. Посетить выставку-ярмарку челябинцы могут ежедневно до 7 октября с 10:00 до 19:00 по адресу пр. Ленина, 35. Там же, на стенде № 16, можно оказать помощь братьям из общины Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии.

По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» проходит в Челябинске с 1 по 7 октября.

