Челябинцы получат подарки на 60 млн рублей

Такую возможность им открывает проект «Другое дело»

Проект «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает масштабную бонусную программу с призовым фондом в 60 миллионов рублей для жителей Челябинской области. Участники смогут получать ценные призы: экскурсии на закрытые инфраструктурные объекты, ноутбуки, смартфоны и путешествия. Главный приз — незабываемая поездка в Карелию, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Программа объединит участников восьми проектов платформы: «Профразвитие», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», Цифровой «Сенеж», «СпортТрек», «Моя страна — моя Россия», CASE-IN и «КАРДО». Участники выполняют задания в мини-приложении «ВКонтакте», накапливают баллы и обменивают их на призы.

«Новая бонусная программа позволит миллионам участников платформы „Россия — страна возможностей“ получать заслуженные награды за свою активность. Ключевые проекты теперь объединены в бонусную систему „Другого дела“. Больше не нужно переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних сервисах — достаточно иметь аккаунт в мини-приложении „Другое дело“ во «ВКонтакте», выполнять задания и использовать накопленные баллы для собственного развития», — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Четыре самых активных участника получат главный приз — путешествие в Карелию в июле. Другие участники смогут выиграть брендированные подарки.