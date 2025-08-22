Челябинцы подняли из земли останки красноармейца, погибшего в 1941‑м

Поисковики ищут родственников бойца Ивана Емелина из Мурманска

Поисковый отряд судебных приставов «Импульс» поднял из земли останки красноармейца, погибшего в 1941 году в Карелии. Поисковики не теряют надежду найти родственников бойца, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Этим летом в Карелии работали 250 судебных приставов. Из земли подняты останки 130 бойцов, которые до сих пор считались пропавшими без вести. И только поисковикам из Челябинска удалось найти захоронение с документами», — рассказывают в пресс-службе.

Документы лежали в портмоне и значительно пострадали от времени и воды. Однако эксперты специализированной лаборатории смогли частично восстановить утраченные записи. Погибшим бойцом оказался Иван Николаевич Емелин 1910 года рождения, уроженец Чамзинского района Мордовской АССР. На фронт он был призван из Мурманской области и погиб в конце декабря 1941 года.

Поисковики нашли также свидетельство об окончании профессиональных курсов (возможно, трактористов), ключи от квартиры или дома и ложку с выцарапанными инициалами, которые совпадали с именем бойца в документах.

На сайте «Память народа» есть информация, что Ивана Емелина ранее искала жена, после войны женщина жила в Мурманске. Поисковики не теряют надежду найти родственников бойца.

В апреле челябинские поисковики подняли 12 бойцов под Смоленском — у двух погибших солдат при себе были медальоны.