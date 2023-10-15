Челябинцы поделились смешными и трогательными историями о папах в День отца

В России праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье октября

Сегодня, 15 октября, в России отмечают День отца. Эту дату официально обозначили указом президента в 2021 году. К празднику редакция «Первого областного» предложила читателям поделиться воспоминаниями, связанными с папами. Некоторыми историями — как веселыми, так и пробивающими на слезу — мы решили поделиться.

Нередко при воспитании ребенка мама отвечает за то, чтобы привить малышу любовь к окружающему миру, рассказать о сострадании. Но взрослая жизнь сурова. Для подготовки к внештатным ситуациям в будущем, папа учит ребенка с ранних лет уметь постоять за себя.

«Я была еще маленькой, ходила в ясли. В саду у меня завелся очень странный кавалер, который регулярно подбегал ко мне и кусал за щеку, оставляя смачный красный след на моем пухлом лице»,— поделилась читательница Анна.

Когда мама в очередной раз привела девочку с отметиной на щеке, папа дал дочери ценный совет: нужно заблаговременно ударить обидчика игрушкой.

«Совет был воспринят мной со всей ответственностью. А так как играть я предпочитала железными грузовичками времен СССР, возмездие мое оказалось довольно разрушительным. Вот так папа научил меня всегда стоять за себя»,— добавила автор истории.

Отцам многих девочек тяжело понять все тонкости наведения красоты. Челябинка Инна поделилась, что ее папа из таких. Но он все-таки очень старался ответственно подойти к вопросу.

«Когда я пошла в первый класс, моя мама работала на железной дороге. График был соответствующий. Поэтому в школу меня собирал папа. Особенно сложно ему давалось заплетание косичек. В то время требовали вплетать банты в косы и очень следили за „опрятностью“ головы»,— рассказала Инна.

Каждый раз мужчина тратил на создание косичек много времени и нервов: своих и дочери. В итоге разворачивал школьницу к зеркалу и гордо говорил: «Вот! Смотри, как хорошо получилось!».

«Но хорошо не получалось. Я говорила папе, что он не умеет заплетать косички и меня заругают в школе. На что он отвечал: „Иди и ничего не бойся. Умный не заметит, а дурак не поймет“. В итоге все замечали и понимали. Учитель тяжело вздыхала и говорила: „Опять угадывается папина рука“»,— вспомнила читательница.

Папины предпочтения, в первую очередь музыкальные, нередко становятся для детей ориентирами.

«Путешествовали с папой всей семьей на автомобиле, проехали уже больше двух тысяч километров. Всю музыку в подборке переслушали, дошли до шансона. Он папе понравился. Через несколько сотен километров трехлетняя сестренка стала подпевать: „Прощай, тюрьма! И здравствуй, воля!“, „Девочка-парень рядом живет, и хулиган...“ (Девочка-пай, рядом жиган и хулиган. — Прим. ред.)»,— рассказала по просьбе редакции челябинка Алима.

Большая часть присланных нам историй была про то, как папа учил ребенка управлять техникой. Видимо, именно в этот момент отец по-настоящему раскрывается как наставник.

«Когда мне было лет пять, папа учил меня водить мотоцикл. Руль был тяжелый, а ноги не доставали до педалей. Было страшно и интересно одновременно. С ностальгией вспоминаю такие моменты...»,— поделилась с редакцией жительница Челябинска Тогжан.

Впрочем, воспоминания не обязательно должны быть связаны с какими-то конкретными моментами. Не менее важно помнить обычные будни, когда было хорошо, просто потому что рядом есть папа.

«Нас в семье двое детей, мне сейчас 25, а брату 20. Папа старался, чтобы у нас было все, поэтому работал. Много работал. Он хотел, чтобы наше детство было другим, не таким, как у него: тяжелым и где-то даже одиноким, пусть он не признает этого, но я-то знаю. Мы никогда не говорим о чувствах друг другу, но тут такое дело... я люблю тебя, папа. Спасибо, что даешь надежду, что все будет хорошо, даже когда все рушится»,— написала нам Карина.