Челябинцы поддерживают запрет использования телефонов на учебе

Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито Работа»

Президентом России был подписан закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Из 7 тысяч опрошенных жителей Челябинска почти треть (31%) поддерживают этот закон. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали аналитики «Авито Работы».



Челябинцы полагают, что отсутствие телефонов положительно скажется на образовательном процессе. 23% работающих южноуральцев уверены в негативном воздействии телефонов на образовательный процесс, а 46% считают, что телефоны, скорее, мешают обучению. Об отсутствии вреда говорят только 27% опрошенных.



Помимо активных сторонников нового запрета (31%), еще 41% опрошенных считают, что он поспособствует поддержанию дисциплины в школе. С законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%), не согласны — специалисты маркетинга, рекламы и PR (56%).

