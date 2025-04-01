Челябинцы подали 11,6 тысячи заявлений о зачислении в 1‑й класс через «Госуслуги»

Южный Урал вошел в тройку регионов по количеству созданных черновиков

В Челябинской области родители детей, которые в этом году пойдут в первый класс, создали 11,6 тысячи заявлений на зачисление в желаемую школу на портале «Госуслуги». По количеству заявлений Южный Урал расположился на третьем месте, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Большинство школ откроют запись в первый класс уже сегодня, 1 апреля. При зачислении детей они будут учитывать очередность подачи заявок. С 17 марта жители Челябинской области имели возможность создать черновик заявления, чтобы оперативно отправить его в день открытия записи и повысить шанс на зачисление в желаемую школу.

Больше всего заявлений — 15 тысяч — заполнили в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре; 14,7 тысячи заявлений подали в Краснодарском крае; 11,6 тысячи — в Челябинской области.

Напомним, приемная кампания в первые классы будет проходить в два этапа:

— с 1 апреля до 30 июня можно подать заявление в школу по месту регистрации ребенка или в другую школу при наличии льгот (главная льгота: брат или сестра ребенка уже учатся в этой школе);

— с 6 июля по 5 сентября принимаются заявления на зачисление в любую школу, где после первой волны зачисления еще остались свободные места.

Для детей, поступающих в школу во время первой волны зачисления, приказ о зачислении будет издан в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть 3—4 июля.