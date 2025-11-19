Челябинцы планируют провести зимние каникулы на ледоколе

В планах — увидеть северное сияние и прокатиться на оленьих упряжках

Челябинцы в зимние каникулы планируют больше гулять и путешествовать, а некоторые собираются даже покорить ледокол, сообщили аналитики «Авито».

К середине ноября свой досуг спланировали пока только меньше половины челябинцев. Из них, к слову, самые деятельные — молодежь до 24 лет. Они уже спланировали свой отдых. Остальные предпочитают действовать по настроению или спонтанно. Одно известно — большинство южноуральцев планируют изменить свое времяпрепровождение: чаще гулять, кататься на коньках и посещать ярмарки.

Активно провести зимние каникулы в планах пока только у 16% опрошенных, и почти половина уже имеет четкий план: провести время на базе отдыха, порыбачить и покататься на лыжах или сноуборде. Кстати, покататься на «горнолыжке» можно уже сейчас: первая трасса начала работать еще восьмого ноября.

Из интересного: большинство челябинцев хотят почувствовать себя настоящими сибиряками и прокатиться на собачьих или оленьих упряжках. А еще увидеть северное сияние и посетить экскурсию на действующий ледокол. Среди желаний попроще — отправиться на подледную рыбалку с инструктором и в поход с ночевкой в лесу.

Пока планы только строятся, подготовка уже в разгаре. Жители города активно скупают теплую одежду, спортивную экипировку и защитные кремы от ветра и мороза.

Средний бюджет на зимний отдых у челябинцев составляет 20 тысяч рублей. Однако 3% респондентов не собираются экономить и готовы потратить на впечатления больше 50 тысяч.