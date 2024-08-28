Челябинцы планируют потратить на подготовку к школе 40 тысяч рублей

Почти половина опрошенных предпочитает онлайн‑покупки

В августе в Челябинской области продажи детской одежды и обуви в преддверии учебного года выросли почти в шесть раз по сравнению с августом прошлого года, сообщили аналитики «Яндекс Маркета». В этом году южноуральцы активно покупают все необходимые принадлежности онлайн. И не только потому, что это удобно в плане экономии времени, но и из-за бонусов и спецпредложений.

«В Челябинской области в этом августе детскую одежду и обувь на „Маркете“ заказывают на 497% чаще, чем в прошлом году. 49% родителей отмечают, что выбирают онлайн-площадки за возможность купить все в одном месте, а 44% привлекают скидки и бонусы»,— рассказали аналитики.

Остро встает вопрос нехватки времени. Именно поэтому 60% опрошенных предпочитают выбирать товары к учебному году на маркетплейсах или на сайте физического магазина, чтобы потом просто забрать заказ.

Что касается финансовой стороны, то на покупку одежды, канцелярии, рюкзаков, учебных пособий и необходимых гаджетов южноуральцы планируют потратить в среднем 40 тысяч рублей. На старшеклассников потратят чуть больше, на младшеклассников — чуть меньше. Страх не уместиться в запланированный бюджет присутствует всего у 24% опрошенных родителей, тогда как в прошлом году таких было 35%.