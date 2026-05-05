Челябинцы планируют потратить на летний гардероб около 20 тысяч рублей

Покупать будут футболки, кроссовки и сарафаны

К лету-2026 около 70% челябинцев планируют обновить свой гардероб. Из них 55% намерены докупить обувь или базовую легкую одежду, а 18% горожан не планируют масштабного обновления, но допускают, что купят какую-нибудь понравившуюся вещь к сезону.

В списке покупок лидируют футболки — их собираются приобрести 51% опрошенных, сообщили аналитики «Авито». На втором месте кроссовки с 32%, причем мужчины активнее выбирают эти варианты. Представители сильного пола также чаще вносили в список летних покупок обувь «на выход», ветровки, головные уборы и худи. Женщины, в свою очередь, планируют закупиться сарафанами и платьями, летней обувью, майками, а также костюмами.

На обновление гардероба челябинцы планируют потратить в среднем 20 тысяч рублей. При этом 22% хотели бы уложиться в 5 тысяч. 30% респондентов рассчитывают на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Бюджет от 10 до 25 тысяч рублей закладывают 25% опрошенных, от 25 до 50 тысяч — 16%. Больше этих сумм готовы потратить 8% челябинцев, в основном это зумеры.

В среднем вещи служат челябинцам около трех лет. У женщин этот срок дольше — почти три с половиной года. Один сезон или меньше носят одежду и обувь 16% жителей, чаще всего среди них молодежь 18—24 лет. Срок в 1—2 года назвали 29% респондентов, в 3—5 лет — 35%. У каждого пятого вещи живут больше пяти лет, в основном это женщины.

При выборе одежды большинство опрошенных ориентируются на собственный вкус — так ответили 43%. Еще 33% просто докупают вещи по необходимости. Молодежь чаще вдохновляется блогерами, фильмами и сериалами или спрашивает совета у друзей и родных. Еще челябинцы листают лукбуки и каталоги, а также ориентируются на люксовые бренды и покупают аналоги.

Больше половины опрошенных (64%) при покупке одежды и обуви обращают внимание на онлайн-рекламу. Чаще всего на решение о покупке вещей для летнего гардероба влияет реклама на сайтах и маркетплейсах (48%), в социальных сетях (36%) и на телевидении (17%). Молодежь активнее реагирует на рекламу у блогеров (28%), на видеоплатформах (19%) и в коротких видеороликах (18%).