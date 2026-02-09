Челябинцы планируют потратить 6 тысяч на подарки ко Дню влюбленных

Больше всего горожане хотят провести вечер за романтическим ужином

Жители Челябинска готовятся к 14 февраля. Горожане планируют потратить в среднем 6 тысяч на подарок своим половинам. Об этом ИА «Первое областное» рассказали аналитики «Авито».

Отмечать 14 февраля намерены 42% опрошенных горожан. Наиболее активной в этом вопросе оказалась молодежь в возрасте 18–24 лет (46%). При этом 8% респондентов, преимущественно старше 55 лет, планируют отметить альтернативный праздник — День Петра и Февронии.

26% мечтают в этот день просто о романтическом ужине — без навороченных сюрпризов, зато вместе. Еще 20% были бы рады короткому путешествию или выходным вдвоем. Каждому пятому (18%) греют душу цветы, а 7% вообще заявили, что сам подарок не важен — важнее внимание.

Женщины чаще ждут парфюм и украшения. Мужчины предпочитают гаджеты или хороший алкоголь. Молодое поколение голосует за фотосессии, мягкие игрушки и подарки, сделанные своими руками.

Идеи для праздника челябинцы часто подсматривают в соцсетях: 22% признались, что вдохновляются ими регулярно, а 26% — иногда. Но почти половина (44%) на такой контент просто не обращает внимания. Есть и те, кому бесконечные «идеальные» свидания в ленте портят настроение: 7% сказали, что это вызывает у них чувство неполноценности.