Челябинцы Савинковы познакомились в детсаду и не расстаются уже полвека

Они поделились с журналистом Первого областного рецептом счастливого супружества

В Челябинской области прошло награждение медалью «За любовь и верность» семей, проживших вместе десятки лет. Всего отметили 16 пар из 16 муниципалитетов, в том числе семью Савинковых.

Петр Александрович и Людмила Глебовна вместе 50 лет, но только по документам. Влюбленные знакомы всю жизнь, а первые знаки внимания супруг начал оказывать еще в детском саду в возрасте шести лет. Но «серьезно закрутилось» все только на студенческих вечерах, когда Людмила Глебовна поступила в университет в Челябинск. Тогда Петр Александрович понял, что уже не может отпустить свою Милочку (так он ласково называет жену). В январе 1975 года они поженились.

«Он сказал: „Я на тебе обязательно женюсь!“ И с тех пор мы не теряли друг друга из вида, но жили в разных городах. А потом я приехала в Челябинск», — вспоминает супруга Людмила Глебовна.

Петр Савинков трудился на благо общества: работал врачом, а после — ответственным секретарем районного Совета депутатов Сосновского района. Его трудовой путь отметили благодарностью в Министерстве здравоохранения региона. Людмила Глебовна — тоже врач. Стоматолог, а впоследствии — рентгенолог, отдала 53 года медицине, из которых 38 — у рентген-аппарата в противотуберкулезном диспансере.

«Если сложить наш общий стаж — получится сто лет на двоих», — смеется глава семейства.

Секретами своей крепкой любви пара делится охотно. Говорят, главное — жить в мире, согласии, любви и уважении. В особенности когда есть родное плечо, на которое можно положиться. Тогда и болезни уйдут в сторону, и жить будет проще.

«Вы знаете: наша жизнь сложилась очень мягко для нас обоих. Мы никогда не ссоримся. У нас просто нет повода для таких моментов — у нас любящая семья», — рассказала Людмила Глебовна.

Своей любовью супруги щедро делятся с единственной дочерью и внуком, которые гордо носят фамилию деда.

Софья трудится на благо общества. А внук — Петр Александрович (он — полный тезка своего дедушки) — только определяется со своей судьбой. Мальчик учится в кадетском классе и уже три года подряд участвует в параде Победы. Петр Александрович — старший гордится своим внуком и особенно отмечает его мужественность и выносливость.

«Помните, какой был ливень в прошлом году на 9 Мая? Они же там все вымотались, промокли, но выстояли! Даже Алексей Леонидович это отметил», — с улыбкой говорит о внуке Петр Савинков.

Дочь и внук супругов написали своим любимым бабушке с дедушкой письмо и поздравили их с золотой свадьбой:

«Ровно 50 лет назад мои родители Петр Александрович и Людмила Глебовна взялись за руки и ступили в новую совместную жизнь. Несмотря на то, что в этой жизни было много разных испытаний, они всегда достойно проходили их и никогда не переставали поддерживать, а главное — любить друг друга. В ваших глазах по-прежнему горит огонь нежности и обожания ― это самая бесценная награда за прожитые вместе годы. Желаем вам безмерного счастья и такого же здоровья. Полвека вместе — это только начало. Впереди еще много счастливых моментов!»

Супруги уверены, что своим примером способны показать молодому поколению, что такое любовь.

Автор: Елизавета Михно