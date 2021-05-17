Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»

Оформить виртуальную карту можно за несколько минут в приложении «Сбербанк Онлайн»

Челябинцы открыли в Сбербанке более 77 000 цифровых дебетовых карт. За год их количество выросло вдвое.

Цифровые банковские карты по своему функционалу не отличаются от пластиковых. Разница — в отсутствии физического носителя. Пластик для такой карты не нужен, она имеет только виртуальную «оболочку», поэтому ее нельзя потерять или повредить. Цифровую карту можно самостоятельно оформить в приложении «Сбербанк Онлайн» буквально за пару минут и сразу начинать пользоваться. Оплачивать услуги можно и онлайн, и в торговых точках при помощи смартфонов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Для офлайн-расчетов карту необходимо загрузить в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

«Каждая шестая дебетовая карта, выпущенная в регионе за последний год, была цифровой. Южноуральцы оценили необычный формат, и все больше клиентов обращается к нам за оформлением карты без использования пластика. Это просто и удобно, а по отношению к экологии — очень ответственно», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Всего в Челябинской области сейчас насчитывается почти 3 миллиона действующих карт Сбербанка, за последние 12 месяцев их количество выросло на 267 тысяч.