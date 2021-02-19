Челябинцы оценили безопасность движения на дорогах

За последние несколько лет местные жители не заметили значительных изменений

Жители Челябинска приняли участие в социальном исследовании, где ответили на вопросы о ситуации с безопасностью дорожного движения в городе. Из-за увеличения количества личных автомобилей и, соответственно, трафика на улицах растет число дорожно-транспортных происшествий. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС предложили горожанам оценить ситуацию с безопасностью на дорогах за последние несколько лет.

Заметные улучшения видят 31,7% опрошенных.

Отсутствие изменений в ситуации отметили 36,4% участников исследования.

Ухудшение обстановки выбрали 15,6%.

Не смогли ответить на вопрос еще 16,3% местных жителей.

«Вариант „Не заметили изменений“ выбирали чаще всего молодые респонденты в возрасте 18—24 лет, студенты и работники бюджетной сферы. Интересно, что среди горожан, заметивших улучшение ситуации, преобладают мужчины, по роду занятий — индивидуальные предприниматели и руководители предприятий, а также студенты. Респонденты, затрудняющиеся ответить на вопрос социологов, как правило, были неработающие пенсионеры или горожане старше 60 лет», — сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.

Исследование проводили в конце декабря 2020 года с помощью опроса людей на улицах Челябинска. Для результатов специалисты обработали ответы 700 респондентов.