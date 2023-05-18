Челябинцы отремонтировали две электрички для Луганска

Работы провели на одном из южноуральских вагоноремонтных заводов

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поделился позитивной новостью: на пути луганской железной дороги вышли две электрички, которые отремонтировали челябинские вагоностроители. По его словам, братские регионы продолжают оказывать помощь в восстановлении мирной жизни в республике, и одним из таких примеров стала работа южноуральских заводчан.

«Ремонт капитальный. На одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области в двух подвижных составах полностью заменили проводку, ходовую часть, внутривагонное оборудование», — заявил руководитель республики.

Всего для жителей ЛНР запустят три таких поезда пригородного сообщения. Это позволит с комфортом перемещаться по территории региона.





Челябинская область активно помогает восстанавливать мирную жизнь в подшефных территориях — в городе Ясиноватая и Волновахском районе. В начале мая губернатор Алексей Текслер поручил приступить к капремонту дорог в Ясиноватой. Кроме того, дети из этого города летом отдохнут в Анапе, а если возникнет необходимость, то они смогут очно учиться в Челябинске. В Волновахе южноуральские строители восстановили разрушенный храм.

Также ранее из областного центра отправился очередной конвой с гуманитарной помощью для мирных жителей и медиков, которые лечат наших раненых бойцов. Журналист Первого областного информагентства в марте посещал подшефные нашему региону территории и рассказал, как Донбасс возвращается к мирной жизни.