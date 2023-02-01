Челябинцы отправят 140 килограммов корма для бездомных животных в зоне СВО

Собрать деньги на покупку еды удалось за четыре дня

Десятки челябинцев сплотились в желании помочь бездомным животным в зоне проведения спецоперации. Сбор организовала зоозащитник Светлана Тютюник. За четыре дня южноуральцы пожертвовали сумму, на которую удалось купить десять 14-килограммовых пакетов собачьего корма. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила Светлана.

«С посылкой едет наш волонтер, поэтому все доедет до адресата. Отчетность всю предоставим. Кто, если не мы», — написала зоозащитник.

Кроме закупленных пакетов корма, животным отправят принесенные неравнодушными жителями лекарства и расходники.

Посылки распределят между Мариуполем, Волновахой, Северодонецком и Попасной.

Напомним, в конце января отправился конвой с гуманитарной помощью из Челябинска в подшефные города Донецкой Народной Республики — Ясиноватую и Волноваху. Кроме 20-тонной фуры с продуктами питания и стройматериалами, на Донбасс уехала спецтехника для очистки дорог. Груз сформирован по запросам жителей и мобилизованных земляков.