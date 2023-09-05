Челябинцы отправили гуманитарную помощь саперному полку на СВО

Солдаты получили бензопилы, генераторы и одежду

Военнослужащие 92-го саперного полка, находящиеся в зоне спецоперации, получили партию гуманитарной помощи от жителей Челябинской области. Подробности сообщили общественники Народного фронта.

Бойцам передали генераторы, бензопилы, стройматериалы, чехлы для бронежилетов, летние костюмы, обувь, бочки для воды и средства гигиены. Именно этому подразделению помощь из Челябинска отправляли впервые.

«Спасибо южноуральцам за гуманитарную помощь. Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий саперного полка при получении груза.

Поддержать военнослужащих может каждый. Списки вещей и способы перевода денег для покупки необходимого можно узнать в отделении Народного фронта на Цвиллинга, 20 в Челябинске.

Напомним, в августе почти 1,5 млн рублей собрали зрители ОТВ по итогам телемарафона «Все для Победы!». На эти деньги Народный фронт закупил экипировку и технику для бойцов СВО.