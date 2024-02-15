Челябинцы отметят день рождения Снегурочки

В парке Гагарина пройдут гулянья, несмотря на морозы

В челябинском парке им. Ю. А. Гагарина сегодня, 15 февраля, отметят день рождения уральской Снегурочки. Администрация города пригласила гостей на гулянья и рекомендовала им одеваться теплее. Афишу сегодняшнего мероприятия опубликовали в телеграм-канале городской администрации.

Как обещают организаторы праздника, в парке соберутся главные зимние персонажи со всей России ради празднования Дня рождения внучки Деда Мороза.

«Жителей и гостей города ждет концертная программа, веселые хороводы, народные игры и забавы, выступления главных сказочных персонажей Екатеринбурга, Перми, Уфы, Иркутска и даже Карелии. Просим жителей одеваться теплее», — сказано в афише.

К слову, сегодня в городе минус 27°C. Занятия отменили для школьников с первого по девятый классы включительно.