9 декабря Калининскому району исполняется 50 лет. В связи с режимом повышенной готовности все мероприятия будут проходить в
В день юбилея для жителей пройдет праздничный концерт, который будет транслироваться онлайн на сайте Администрации и в группах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм». Организаторы приглашают всех присоединиться к просмотру, оставлять комментарии, лайки и делиться с друзьями. Для самых активных и креативных зрителей подготовлены призы и подарки.
В честь праздничной даты был организован Фестиваль рекордов Калининского района. Для участия в нём необходимо было придумать и поставить свой собственный рекорд, снять его на видео и отправить организаторам. Приём заявок завершен, итоги фестиваля будут объявлены 9 декабря. Все участники получат памятные подарки. 10 наиболее креативных жителей будут приглашены для награждения в Центр внешкольной работы «Радуга».
Накануне дня рождения впервые в истории района состоялось торжественное награждение знаком отличия «Почётный житель Калининского района». Данное звание было учреждено на 16-м заседании Совета депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва 28 октября 2020 года. Оно присваивается за особые достижения, способствующие развитию муниципального образования «Калининский район», росту его авторитета в городе Челябинске, Челябинской области, Российской Федерации и за рубежом.
Почётное звание получили известные и уважаемые жители Калининского района:
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Давыдова Валентина Ивановна, проработавшая начальником Управления образования Калининского района более
20лет. Имеет государственные награды «Отличник просвещения Российской Федерации», «Почётный муниципальный служащий города Челябинска» и является лауреатом премии губернатора Челябинской области и лауреатом премии Законодательного собрания Челябинской области.
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Розе Геннадий Викторович, в течение 32 лет руководивший предприятием «Востокмонтажмеханизация». Он награждён знаками «Почётный монтажник», «Почётный строитель России», «Строительная слава», медалью «Ветеран труда», премией Законодательного собрания Челябинской области. Также ему присвоено почётное звание «Ветеран строительства».
Чтобы каждый желающий смог принять участие в праздновании
До конца этого года планируется сделать важный подарок всем жителям и гостям района — выпустить иллюстрированное издание, посвящённое полувековому юбилею района. В книге «От Заречья до
Отдельный раздел посвящён состоянию различных сфер жизни Калининского района сегодня: государственным органам, образованию, медицине, спорту, торговле, строительству, промышленности и др. В книге также можно будет найти информацию о крупнейших предприятиях, расположенных на территории района, прочитать интервью с известными калининцами и ознакомиться с их взглядом на причины становления района, его насущные проблемы и перспективы.
Издание станет уникальным путеводителем по Калининскому району не только для его жителей, но и для всех, кто интересуется историей и развитием города Челябинска.
Для справки: Калининский район образован 9 декабря 1970 года и назван в честь
Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске. Главные транспортные артерии района: проспект Победы, улицы Кирова и Братьев Кашириных, Свердловский проспект, улицы Чичерина, Молодогвардейцев и Российская.