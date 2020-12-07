Челябинцы отметят 50-летний юбилей Калининского района

Присоединиться к онлайн-трансляции концерта можно в соцсетях 9 декабря.

9 декабря Калининскому району исполняется 50 лет. В связи с режимом повышенной готовности все мероприятия будут проходить в онлайн-формате . Несмотря на это праздник собираются отметить с большим размахом. Рассказываем, какие сюрпризы приготовлены Администрацией Калининского района.

В день юбилея для жителей пройдет праздничный концерт, который будет транслироваться онлайн на сайте Администрации и в группах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм». Организаторы приглашают всех присоединиться к просмотру, оставлять комментарии, лайки и делиться с друзьями. Для самых активных и креативных зрителей подготовлены призы и подарки.

В честь праздничной даты был организован Фестиваль рекордов Калининского района. Для участия в нём необходимо было придумать и поставить свой собственный рекорд, снять его на видео и отправить организаторам. Приём заявок завершен, итоги фестиваля будут объявлены 9 декабря. Все участники получат памятные подарки. 10 наиболее креативных жителей будут приглашены для награждения в Центр внешкольной работы «Радуга».

Накануне дня рождения впервые в истории района состоялось торжественное награждение знаком отличия «Почётный житель Калининского района». Данное звание было учреждено на 16-м заседании Совета депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва 28 октября 2020 года. Оно присваивается за особые достижения, способствующие развитию муниципального образования «Калининский район», росту его авторитета в городе Челябинске, Челябинской области, Российской Федерации и за рубежом.

Почётное звание получили известные и уважаемые жители Калининского района:

Давыдова Валентина Ивановна, проработавшая начальником Управления образования Калининского района более 20 лет. Имеет государственные награды «Отличник просвещения Российской Федерации», «Почётный муниципальный служащий города Челябинска» и является лауреатом премии губернатора Челябинской области и лауреатом премии Законодательного собрания Челябинской области.

Розе Геннадий Викторович, в течение 32 лет руководивший предприятием «Востокмонтажмеханизация». Он награждён знаками «Почётный монтажник», «Почётный строитель России», «Строительная слава», медалью «Ветеран труда», премией Законодательного собрания Челябинской области. Также ему присвоено почётное звание «Ветеран строительства».

Чтобы каждый желающий смог принять участие в праздновании 50-летнего юбилея, было принято решение объявить также флешмоб поздравлений. В рамках данной акции жители могли записать свои пожелания на видео и отправить в Администрацию Калининского района. Сбор материалов ещё идет и продолжится до 9 декабря включительно. Победители будут объявлены после праздника. Лучших из них наградят ценными призами и памятными подарками. Все видеопоздравления можно посмотреть в официальной группе «ВКонтакте», а также найти по хештегам #НашДомКалининскийРайон и #Калининскому_50.

До конца этого года планируется сделать важный подарок всем жителям и гостям района — выпустить иллюстрированное издание, посвящённое полувековому юбилею района. В книге «От Заречья до Северо-Запада » подробно описывается появление Заречного района Челябинска, история торговли и появления первых промышленных предприятий в конце XVIII — начале XIX века, развитие района в дореволюционный период. Исследовано также создание первых советских промышленных предприятий в 1920—1930 -е годы, эвакуация заводов в годы Великой Отечественной войны, послевоенное строительство культурных и жилых объектов, появление «спального района».

Отдельный раздел посвящён состоянию различных сфер жизни Калининского района сегодня: государственным органам, образованию, медицине, спорту, торговле, строительству, промышленности и др. В книге также можно будет найти информацию о крупнейших предприятиях, расположенных на территории района, прочитать интервью с известными калининцами и ознакомиться с их взглядом на причины становления района, его насущные проблемы и перспективы.

Издание станет уникальным путеводителем по Калининскому району не только для его жителей, но и для всех, кто интересуется историей и развитием города Челябинска.

Для справки: Калининский район образован 9 декабря 1970 года и назван в честь М.И. Калинина , советского партийного и государственного деятеля, который несколько раз посещал Челябинск ( 1920—1933 гг. ). Расположен преимущественно в западной части города, включает часть старого Челябинска — Заречье и новые кварталы Северо-Запада . На 1 января 2020 года является самым густонаселённым районом Челябинска: население составляет 228 468 человек.

Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске. Главные транспортные артерии района: проспект Победы, улицы Кирова и Братьев Кашириных, Свердловский проспект, улицы Чичерина, Молодогвардейцев и Российская.