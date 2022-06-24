Челябинцы отметили сбой в работе сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia

Сложности возникли с поиском такси и определением местоположения

Челябинцы в пятницу, 24 июня, отметили сбой работе сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia. При поиске такси приложения выдают «ошибку на сервере» либо «неизвестную ошибку». По сообщению РБК, подобные сбои замечены сегодня утром в Москве и Санкт-Петербурге. В компании «Яндекс» изданию ответили, что трудности кратковременны.

А пока челябинцы в социальных сетях открыли ветки сообщений о поиске попутчиков.

Портал Downdetector отмечает массовые жалобы пользователей на сбои в работе некоторых сервисов компании. Так, в Москве всплеск сообщений о проблемах зафиксирован в 09:25 мск. Но жалобы поступили и из других городов.

У челябинцев при запуске приложений сложности возникают с поиском такси и определением местоположения. Сервисы выдают ошибку.

В пресс-службе компании РБК подтвердили факт технических неполадок, уточнив, что «кратковременные трудности» могут возникать у «ряда пользователей» сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia.

«Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в компании.

Между тем в Челябинске в социальных сетях горожане уже запустили диалоги о поисках попутчиков.

«Есть на Машиностроителей кто-нибудь до Гагарина, 38, надо 150 р.», «Возле фокуса стою, может, надо кому-нибудь?», «Вернулись в эпоху динозавров», — пишут горожане в крупных пабликах в «ВКонтакте».