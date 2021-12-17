Челябинцы отмечают новогоднее повышение цен на такси

Утром 17 декабря тарифы выросли, несмотря на отсутствие пробок и проблем с погодой

Жители Челябинска обратили внимание на повышение цен в такси. Утром в пятницу, 17 декабря, ценник вырос, несмотря на отсутствие пробок и проблем с погодой, сообщают читатели ИА «Первое областное».

«В половине восьмого пробки по городу всего два балла, а ценник вырос более чем в два раза. За поездку по центру Челябинска длиною около двух километров агрегатор просит 250 рублей», — сообщает челябинец Юрий.

А доехать с окраины Северо-Запада до центра города нынешним утром можно за 500 рублей.

Читатели предполагают, что агрегаторы постепенно включают «новогодний тариф». Спрос на такси, а вместе с ним и расценки традиционно повышаются к Новому году.