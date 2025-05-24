Челябинцы отмечают День славянской письменности и культуры

В праздничный день вспоминают святых Кирилла и Мефодия

Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Корни этого праздника уходят в эпоху первоучителей Кирилла и Мефодия, которые, как считают ученые, в IX веке создали славянскую письменность и открыли путь к просвещению и духовному развитию для многих народов.

Новый алфавит, созданный на основе греческой азбуки, получил название «кириллица» — в честь одного из своих создателей. Новая письменность благодаря стараниям братьев стала широко распространяться во многих странах.

«Самобытный язык стал прочным фундаментом для создания и укрепления русской государственности, расцвета богатейшей отечественной культуры, которая обладает мощной созидательной энергией и по праву завоевала мировое признание», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что сегодня этот праздник объединяет всех жителей многонациональной России и символизирует историческую общность и взаимное уважение российских народов и дружественных славянских стран.

«Наш долг — бережно хранить свой язык, культуру и духовные традиции, завещанные нашими предками, отстаивать идеалы и завоевания предыдущих поколений», — заключил Алексей Текслер.

В День славянской письменности и культуры по всей России и не только проходят самые разные мероприятия: фестивали, ярмарки, выставки, поэтические вечера и многое другое.