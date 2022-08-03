Челябинцы отказываются покидать аварийные дома

Их снос и расселение невозможны без согласия 100% собственников, признают власти

В Челябинске с начала года переселили 131 жильца 16 аварийных домов. Но некоторые ветхие здания, часть из которых уже лишилась стен, не могут снести из-за нежелания собственников квартир принять условия переезда. Люди идут в суды, так как считают предложенные выплаты за квартиры недостаточными. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в аварийных двухэтажках и оценил их состояние.

Расселения из дома № 14 на улице Челябинской в Новосинеглазово жильцы ждали около пяти лет. Когда дошла очередь, они получили возможность переехать в новое жилье, купленное на средства областного бюджета, либо получить денежную компенсацию за старую квартиру. Это около 1,5 миллиона рублей, учитывая среднюю стоимость квадратного метра в таком жилье (около 43 тысяч рублей).





10 из 11 семей сразу съехали, но собственник одной из квартир скончался. По закону его родственники должны вступить в наследство и закончить необходимые процедуры расселения, однако делать это они не спешат.

Старая двухэтажка разваливается на глазах, а руины без окон и дверей с обвалившимися пролетами и кучами острых обломков шифера рискуют стать опасным развлечением для детей — через дорогу с любой стороны нормальные жилые дома.









Снести двухэтажку администрация, как ни странно, не может. Хотя фактически там никто не живет, часть квартир по-прежнему кому-то принадлежит.

«Если родственники не вступят в права наследства и в ближайшее время не обратятся в комитет по управлению имуществом, нам придется обратиться в суд для их выселения», — рассказала заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска Анастасия Лаптиева.

А пока три раза в день экипаж вневедомственной охраны приезжает во двор дома, чтобы не допустить превращения развалин в место сборищ местных неформалов. Стены уже изрисованы символами различных движений, в том числе запрещенных в России.





Иногда ситуация с расселением еще сложнее.

«Некоторые собственники не согласны ни с какими вариантами расселения. И квартиры их не устраивают, и сумма, которую определяет оценщик», — поделилась Анастасия Лаптиева.

Так было на Кронштадтской, 18. Изначально в этой двухэтажке хотели провести капитальный ремонт, но едва он начался в июне прошлого года, по дому пошла трещина. Жильцов переселили в квартиры маневренного фонда, и через несколько дней стена с трещиной… обвалилась. Огромная дыра обнажила еще недавно жилые комнаты, а горы строительного мусора вывалились и заняли несколько метров лужайки между тротуарами.





В экстренном порядке администрация признала дом аварийным, а жителей попыталась в кратчайшие сроки расселить.

«Мы изначально не включали этот дом ни в какие программы. Поэтому, учитывая, что здесь все девять помещений находились в собственности граждан, мы делали только выплаты денежной компенсации, без возможности переселения в другие квартиры», — пояснила заместитель председателя КУИЗО города.





Казалось, что дом с дырой вместо стены скоро можно снести. Но один из девяти собственников не согласился с предложенной суммой и подал заявление в суд. Теперь властям предстоит дождаться новой независимой экспертизы, назначенной судом. Впрочем, по словам Лаптиевой, как показывает судебная практика, сумма может как увеличиться (как правило, незначительно), так и уменьшиться.

Большинство жильцов (82 из 131 расселенного с начала года) подлежащих сносу аварийных домов выбирают квартиру, меньшая часть предпочитают получить за свое разваливающееся жилище денежную компенсацию. Некоторые остаются недовольны локацией нового жилья — сейчас всем предлагают квартиры на улице Эльтонской в Чурилово. Заместитель председателя КУИЗО города уверена, что такие недовольства лишь тормозят процесс расселения, а Чурилово — перспективный микрорайон.

«Точно так же мы расселяли дома на Тополиной Аллее, когда там только панельки строились. Ко мне приходил мужчина с автомобильным атласом, кричал, что он не сможет доезжать до дома. А спустя время, когда микрорайон достроили, он снова ко мне приходил и благодарил, говорил, что смог продать квартиру по хорошей цене», — подчеркнула Анастасия Лаптиева.

Но, несмотря на все проблемы, расселение аварийных домов в Челябинске идет уверенными темпами. С начала 2022 года удалось полностью расселить семь домов. Еще в девяти домах КУИЗО проводит мероприятия для переселения оставшихся жителей в ближайшее время.