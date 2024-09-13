Челябинцы ощутят воздействие магнитных бурь

Метеозависимым — приготовиться

На Солнце вновь вспышки. Несмотря на то что светило находится в миллионах километров, на Земле ощутимо воздействие из-за подступающих к орбите облаков плазмы. В связи с этим планету накроет магнитная буря. Об этом рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Пик магнитной бури наблюдался вчера, но отголоски заметны и сегодня, 13 сентября. С утра буря достигнет уровня G1, что считается слабым.

Также из-за возбужденной магнитосферы жители Челябинской области ночью наблюдали удивительный феномен — северное сияние.

Фото: Ридаль Султанов