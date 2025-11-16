Челябинцы осенью-2025 берут уроки маркетинга и танца живота

Интересуются жители региона и игрой на музыкальных инструментах

Этой осенью жители Челябинской области сделали ставку на саморазвитие и начали активно брать уроки музыки и танцев. Немало южноуральцев прокачивают свои знания в сферах бизнеса и финансов. К отдельным направлениям обучения интерес вырос в пять раз по сравнению с 2024 годом, рассказали журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«Наиболее заметный рост показали уроки по маркетингу — их искали в 5 раза чаще. К занятиям по бизнесу и финансам интерес вырос на 69%, по аналитике — на 19%, по программированию — на 7%», — рассказали аналитики.

Интерес к танцам вырос на 34%. В лидерах — танец живота: число запросов на это направление увеличилось в 2,5 раза. Вторым по популярности стал народный танец. В топ-3 запросов вошла хореография. Также интерес южноуральцев возрос к румбе и pole dance — на 44% и 25% соответственно.

Активно южноуральцы осваивают и музыкальные инструменты. Популярнее всего оказался саксофон — спрос на уроки по игре на нем вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Уроки по игре на барабанах стали популярнее более чем в два раза, на аккордеоне — в два раза. Интересуют южноуральцев и уроки вокала.

«Учеба перестала быть обязанностью — она стала способом двигаться вперед. Россияне все чаще инвестируют не только в профессию, но и в удовольствие от процесса. Кто-то изучает аналитику, чтобы прокачать карьеру, кто-то осваивает танго, чтобы добавить энергии в жизнь — и это тоже развитие»,— отметил руководитель категорий «Красота и здоровье» и «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников.