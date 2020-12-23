Челябинцы определились с маркой любимого смартфона

По данным аналитиков «МегаФона», наибольшим спросом пользуется техника Xiaomi

Впервые три высших строчки в рейтинге самых популярных моделей гаджетов на Южном Урале заняли смартфоны Xiaomi, потеснив бренд Samsung. Более половины проданных в регионе девайсов приходится именно на этих производителей. Такими данными поделились аналитики «МегаФона», изучив активность потребителей в собственных каналах продаж.

Большинство абонентов Челябинской области выбрали смартфон Xiaomi Redmi 7A, вторым стал Xiaomi Redmi Note 9 с памятью в 4 раза больше, чем у победителя рейтинга, и тройку замкнула та же модель, только в сером цвете. В целом палитра разделилась на несколько фаворитов — черный, серый, цвет морской волны и синий.

ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в Челябинской области:

Xiaomi Redmi 7A 16GB Matte Black; Xiaomi Redmi Note 9 64GB Green; Xiaomi Redmi Note 9 64GB Grey; Samsung Galaxy A20s 32GB Black; Samsung Galaxy A51 64GB Black.

Режим самоизоляции в период пандемии усилил интерес южноуральцев к модемам и роутерам. Устройства для раздачи Wi-Fi в этом году приобретали в три раза чаще, чем в прошлом. Среднемесячный спрос на модемы сегодня вырос почти на 20% в сравнении с докарантинными значениями этого года и продолжает держаться на высоком уровне.

«Чаще всего наряду с покупкой смартфона клиенты интересовались гарнитурами, портативными колонками, сетевыми зарядными устройствами. Вместе с ростом продаж гаджетов мы видим, что востребованность в категории мобильных девайсов превысила прошлогоднюю на 15%», — отмечает директор «МегаФон-Ритейл» на Урале Алексей Быков.