Челябинцы одержали победу во всероссийском конкурсе гражданских инициатив

Первую премию получил чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России»

Всероссийский чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» признали лучшим в номинации «Духовное наследие» Национальной премии «Гражданская инициатива», сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Церемония награждения проходила в Москве. На ней присутствовал организатор премии председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Часто говорят, что инициатива наказуема. Мы как раз хотели показать, что инициативу нужно поддерживать, когда она приносит серьезные плоды окружающим. Из таких людей и состоит гражданское общество», — обратился к призерам конкурса Кудрин.

Челябинцы получили награду из рук основателя фонда «Андрюша» Юлии Жаботинской, которая была лауреатом премии в 2013 году.