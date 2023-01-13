Челябинцы обеспечили полк «Апостол» снаряжением на два месяца

Полковник Юрий «Ангел» Гагарин поблагодарил за доставленную помощь активистов южноуральского отделения Народного фронта

Командир донецкого полка «Апостол» Юрий Гагарин прислал в челябинское региональное отделение Общероссийского Народного фронта видеописьмо со словами благодарности: в зону специальной военной операции прибыла фура с гуманитарной помощью, собранной южноуральцами для воюющих земляков.



Напомним, новогодний груз, собранный жителями Челябинской области для полка морской пехоты ДНР «Апостол», активисты ОНФ отправили на линию боевого соприкосновения 19 декабря 2022 года. Партия получилась специфической: большую часть грузовика забили электрогенераторами, печками, тепломатрасами. Вдобавок к этому традиционно собрали амуницию, снаряжение и оборудование для боевых действий: квадрокоптеры, рации, бинокли, наборы для саперных и штурмовых подразделений. Общий объем новогодней посылки составил 40 кубических метров.

«Сейчас раздаем то, что вы привезли. Вы нас обеспечили месяца на два. Сейчас (помощь. — Прим. ред.) получает комендантский батальон. Всех остальных обеспечили. Большое спасибо, видно, что вы с такой душой и теплотой собирали гуманитарную помощь. Победим, спасибо, Челябинск!» — обратился к волонтерам полковник Ангел, сам челябинец.

Как сообщало Первое областное информагентство, Общероссийский Народный фронт продолжает адресный сбор помощи для конкретных подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР и подразделений российской армии в рамках проекта «Все для победы». Челябинское реготделение ОНФ, кроме того, на постоянной основе собирает помощь для полка (до недавнего времени батальона) «Апостол», где служат много жителей Южного Урала.