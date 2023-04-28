В Челябинске меняются привычные маршруты транспорта и автомобилей из-за соревнований и ремонтов

Где-то ограничения вводятся только на выходные, но кое-где они будут действовать дольше

Предстоящие длинные выходные в Челябинске знаменуются для пассажиров и водителей не только Первомаем, но и с дорожными ограничениями. Начавшийся сезон дорожных работ, ремонт трамвайных путей, модернизация троллейбусной сети и спортивные соревнования — все это затруднит движение по привычным городским маршрутам. О том, где и как долго челябинцам придется терпеть неудобства — в материале Первого областного информагентства.

Так, с 28 апреля до 9 мая дорожники займутся ремонтом одной из самых проблемных дорог в городе — на улице Рождественского. Полотно под автомобильным и железнодорожным мостами изношено настолько, что рабочим предстоит полностью заменить основание дороги. Для проведения работ дорожники в зависимости от времени и хода ремонта будут закрывать по полторы-две полосы, поэтому жителям Ленинского района стоит морально подготовиться к пробкам на этом участке. Накануне транспортники объявили об изменении в движении автобуса и троллейбуса.

Основные изменения все же коснутся общественного транспорта. Например, с 28 апреля до 1 мая транспортники закроют движение трамваев в Ленинский район из-за ремонта трамвайных путей на улице Машиностроителей. Вагоны под номерами 18 и 22 довезут пассажиров только до кольца на улице Харлова.

Кроме того, с 29 апреля до 2 мая пассажиры, добирающиеся до АМЗ на троллейбусах, смогут добраться только до ТК «Кольцо». Дело в том, что концессионер, обновляющий троллейбусную систему в городе, примется за модернизацию контактной сети на улице Блюхера на участке от Дарвина до конечной остановки у «Ленты».

Еще одно ограничение касается спортивного события: на проспекте Ленина в грядущую субботу, 29 апреля, состоятся велогонка и легкоатлетическая эстафета. Автобусы и троллейбусы будут объезжать вокруг закрытый участок (от Лесопарковой до Цвиллинга). ИА «Первое областное» ранее рассказывало, как на протяжении нескольких часов станет ходить общественный транспорт.

Дольше всего неудобства придется терпеть жителям Металлургического района, которые пользуются трамваями. С 1 мая по 15 августа там будет проходить большой ремонт путей на Шоссе Металлургов от Черкасской до Монтажников. Транспортники ранее заявили об альтернативных маршрутах.