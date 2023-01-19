Так, 43,8% опрошенных считают, что сейчас нужно копить и инвестировать деньги.
При этом 40,5% признаются, что стараются тратить.
Еще 15,8% затруднились дать однозначный ответ.
По словам социологов, копить деньги готовы, как правило, люди от 18 до 44 лет. Большинство из них — это студенты.
«Горожане старше 45 лет отвечали, что тратят деньги. Сторонники этой потребительской стратегии чаще малообеспеченные по самоощущению жители города. То есть, по сути, это респонденты, считающие, что нужно тратить, поскольку копить и инвестировать нечего», — говорят социологи.
Интересно, что готовых инвестировать деньги гораздо больше в Советском районе Челябинска. А тех, кто считает более оптимальным тратить деньги, — в Калининском и Металлургическом районах. Затрудняются выбрать один вариант чаще всего жители Курчатовского и Центрального районов.