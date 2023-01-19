Челябинцы не могут решить, что выгоднее — копить или тратить

К такому выводу пришли социологи

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей Челябинска, что сегодня разумнее — копить или тратить деньги? Мнения разделились.

Так,опрошенных считают, что сейчас нужно копить и инвестировать деньги.

При этомпризнаются, что стараются тратить.

Ещезатруднились дать однозначный ответ.

«Горожане старше 45 лет отвечали, что тратят деньги. Сторонники этой потребительской стратегии чаще малообеспеченные по самоощущению жители города. То есть, по сути, это респонденты, считающие, что нужно тратить, поскольку копить и инвестировать нечего»,

— говорят социологи.

По словам социологов, копить деньги готовы, как правило, люди от 18 до 44 лет. Большинство из них — это студенты.

Интересно, что готовых инвестировать деньги гораздо больше в Советском районе Челябинска. А тех, кто считает более оптимальным тратить деньги, — в Калининском и Металлургическом районах. Затрудняются выбрать один вариант чаще всего жители Курчатовского и Центрального районов.