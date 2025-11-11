Челябинцы назвали «красные флаги», которые отпугивают на первом свидании

Людей смущают разговоры о бывших и постоянное использование телефона

Опоздания, счет пополам и отличие человека в жизни от фотографий в соцсетях — такие вещи раздражают челябинцев на первом свидании. Аналитики Авито опросили южноуральцев и узнали, какие «рэд флаги» отпугнут их от дальнейшего общения с человеком.

Так, чаще всего челябинцев напрягают разговоры о бывших — 48% опрошенных назвали это главным отталкивающим фактором. Еще 34% не любят, когда собеседник постоянно использует телефон во время разговора. А каждый четвертый челябинец (28%) называет «красным флагом» отсутствие интереса к партнеру.

В список «рэд флагов» также попали неспособность слушать (25%), разговоры только о себе (21%) и отличие человека от его фото в соцсетях (11%).

Женщин отталкивает предложение оплатить счет пополам (21%), резкий переход на личные темы (19%) и опоздания без предупреждения (17%). Мужчины же не любят, когда девушка уходит с первого свидания раньше времени (8%).