Челябинцы назвали худший сценарий для предложения руки и сердца

Кольцо в десерте или шампанском вышло из моды

По мнению большинства челябинцев, худший сценарий предложения руки и сердца — на чужой свадьбе. Респонденты считают, что такой поступок отвлекает внимание от виновников торжества и нарушает атмосферу их праздника. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в «Авито».

Второе место среди неудачных идей заняли предложения, замаскированные под розыгрыш. Против такого варианта высказались 43% опрошенных, причем женщины не одобряют его чаще мужчин. Также в антирейтинг попали кольцо в десерте или бокале (27%), публичная помолвка перед большой толпой (16%) и, наоборот, предложение без свидетелей и видеосъемки (15%).

Идеальным раскладом стало предложение руки и сердца в путешествии (27%), этот вариант особенно популярен среди женщин. На втором месте — спокойная домашняя обстановка (14%), которую чаще выбирают мужчины. Также в топе оказались место первого свидания, ресторан и природа. 44% респондентов положительно относятся к помолвке в общие праздники — например, в День святого Валентина или Новый год.

При выборе кольца 35% женщин заявили, что дизайн для них не важен. Среди тех, кому это важно, лидирует классическое тонкое кольцо с круглым бриллиантом. Более 60% опрошенных считают, что помолвочное кольцо должно стоить не более 30 тысяч рублей.

Что касается сроков, почти половина челябинцев (48%) уверена: предложение можно делать в любой момент, когда пара к этому готова. При этом каждый седьмой (14%) считает, что ждать больше года не стоит.



