Челябинцы назвали главные критерии выбора школы

Таковы результаты опроса 2022 года

Социологи челябинского филиала РАНХиГС спросили челябинцев, какими мотивами они руководствовались при выборе школы. Большая часть родителей заявили, что главное для них — близость к дому и качество образования. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Для большинства родителей (78,7%) близость к дому является определяющим фактором при выборе школы. Качество образования и хороший преподавательский состав оказались важны для 40,7% родителей.

«Близость расположения как ключевой мотив выбора школы чаще волнует мам, а также родителей со средним и специальным образованием. Качество образования, а также внимание к преподавательскому составу чаще волнует мужчин и тех, кто имеет высшее образование», — отметили в вузе.

Практически каждый пятый опрошенный выбирал в качестве ключевых мотивов выбора школы специализированный уклон школы или наличие профильных классов (18,7%). На дополнительное образование — кружки и секции — внимание обращают 18% родителей. Эти позиции чаще волновали женщин и тех, кто имеет высшее образование.

В опросе приняли участие 400 челябинцев из разных районов города.