Социологи челябинского филиала РАНХиГС спросили челябинцев, какими мотивами они руководствовались при выборе школы. Большая часть родителей заявили, что главное для них — близость к дому и качество образования. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба вуза.
Для большинства родителей (78,7%) близость к дому является определяющим фактором при выборе школы. Качество образования и хороший преподавательский состав оказались важны для 40,7% родителей.
«Близость расположения как ключевой мотив выбора школы чаще волнует мам, а также родителей со средним и специальным образованием. Качество образования, а также внимание к преподавательскому составу чаще волнует мужчин и тех, кто имеет высшее образование», — отметили в вузе.
Практически каждый пятый опрошенный выбирал в качестве ключевых мотивов выбора школы специализированный уклон школы или наличие профильных классов (18,7%). На дополнительное образование — кружки и секции — внимание обращают 18% родителей. Эти позиции чаще волновали женщин и тех, кто имеет высшее образование.
В опросе приняли участие 400 челябинцев из разных районов города.