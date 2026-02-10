Челябинцы назвали главную угрозу для любви на всю жизнь

Горожане убеждены: чтобы отношения были крепкими, над ними нужно работать

Большинство жителей Челябинска по-прежнему верят в любовь на всю жизнь, но смотрят на это без юношеской наивности. Это следует из совместного исследования дейтинг-сервиса Mamba и бренда Sokolov.



Восемь из десяти опрошенных не отказываются от идеи вечной любви. Однако «навсегда» все чаще воспринимается не как готовый сценарий, а как совместная работа. Главным условием долгих и счастливых отношений челябинцы назвали не страсть, а взаимное уважение, верность и умение договариваться. Интересно, что мужчины (72%) чаще готовы идти на серьезные компромиссы ради сохранения союза, чем женщины (61%).



Жители города считают, что отношения чаще рушатся не из-за измен или денег, а из-за неумения говорить друг с другом. Этот фактор главной угрозой назвали 58% женщин и 39% мужчин. Измены как причину расставаний отметили лишь 40% респондентов. Бытовую рутину и финансовые проблемы сочли значимыми менее четверти участников опроса.



Вера в любовь не зависит от количества прошлых отношений. Более 60% женщин уверены, что настоящие чувства могут прийти и во втором, и в третьем союзе. Мужчины смотрят на это скептичнее: 31% признались, что с каждым разом верить в «навсегда» становится сложнее.

Любопытно, что и те и другие считают более романтичными себя: 84% женщин уверены, что это их черта, а 64% мужчин приписывают эту склонность себе.



Женщины в вопросе поиска второй половины оказались большими фаталистками: они считают, что встреча может произойти где угодно — от кафе до дейтинг-приложения. Мужчины же видят в онлайн-знакомствах практический инструмент: 44% уверены, что это расширяет круг общения и повышает шансы найти любовь всей жизни.