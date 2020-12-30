Челябинцы назвали 2020 год самым трудным за последние шесть лет

Только 40 процентов горожан позитивно оценили последние 364 дня

Лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС опубликовала результаты традиционного предновогоднего исследования. Семи сотням респондентов предлагалось ответить на вопрос «Каким прошедший год был лично для вас?» Аналитики делают выводы: оценка 2020 года самая пессимистичная за последние шесть лет.



Однозначно хорошим год посчитали только пять процентов респондентов. 35,4 процента назвали его «скорее хорошим». Зато 26,1 процента опрошенных четко оценили год как плохой, 28,4 процента — как «скорее плохой». Интересно, что опрос годичной давности, наоборот, зафиксировал «позитивный максимум»: 2019 год 65,5 процента опрошенных называли хорошим для себя.

Социологи отмечают, что позитивная оценка «года пандемии» чаще встречается у людей более молодых (возрастные группы 18—24 года и 25—44 года), студентов и работников бюджетных учреждений. Пессимизм излучают люди старше 60-ти, пенсионеры, предприниматели и руководители организаций, то есть люди, считающиеся особо подверженными риску заражения и в полной мере прочувствовавшие экономические последствия пандемии.

Кроме того, социологи РАНХиГС рассчитали по методике ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) индекс личных итогов года челябинцев: он вычисляется как разница между положительными и отрицательными оценками разны аспектов жизни. Впервые за многолетнюю историю замеров индекс упал ниже нуля — минус 14 баллов.