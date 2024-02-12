1. Дневник памятиНестареющая классика, которой в этом году исполняется уже 20 лет, с каждым годом разбивает новые сердца, а дуэт Рейчел Макадамс и всеобщего любимца Райана Гослинга заслуживает отдельных восторгов. По сюжету фильма в доме престарелых изо дня в день один мужчина читает другой постоялице историю двух влюбленных из разных социальных слоев: Ной — парень из бедной семьи, Элли — дочка богачей, которые категорически против ее общения с неравным по статусу молодым человеком. Ряд роковых событий, в том числе и Вторая мировая война, разлучает влюбленных на долгие годы, но судьба заставляет их встретиться вновь, чтобы проверить, созданы ли Ной и Элли друг для друга или им придется навсегда отпустить прошлые чувства. Над концовкой фильма, признаемся, плакала не одна тысяча человек, в том числе и наши сотрудники.
2. P. S. Я люблю тебя
Не каждая история любви в фильмах заканчивается хэппи-эндом. Иногда такое сильное чувство должно не только соединять сердца, но и учить жить дальше после потери дорогого человека. Главная героиня фильма, Холли, становится вдовой после смерти супруга Джерри от опухоли мозга. Не понимая, как двигаться дальше, она впадает в депрессию, из которой ее не могут вытянуть ни друзья, ни родители. Но в один момент Холли обнаруживает послание от покойного мужа с просьбой пойти повеселиться. Оказалось, что перед смертью Джерри подготовил семь посланий, которые должны помочь справиться с потерей и пережить утрату.
3. Вечный День святого Валентина
Кэтрин — красивая и успешная девушка, настоящий трудоголик. Вот только в личной жизни ей все время не везет, а свидание в День святого Валентина и вовсе заканчивается катастрофой. По пути домой она встречает загадочную незнакомку, которая сообщает, что Кэтрин уже сталкивалась со своей судьбой и теперь ей нужно понять, кому конкретно предназначено подарить ей счастье. На следующее утро главная героиня вновь просыпается 14 февраля и понимает, что попала в настоящий «день сурка», который будет проживать снова и снова, пока не найдет своего избранника.
4. Питер FM
Среди зарубежной классики романтики особое место мы выделили отечественному фильму с Евгением Цыгановым в главной роли. Герои картины Маша и Максим — типичные жители Северной столицы: у каждого своя любимая работа, свои неожиданные взлеты и свои проблемы, на которые сложно найти решение. В то время как Максим выигрывает контракт на работу в Германии, в которую не то чтобы стремится, Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником, в чувствах к которому не до конца уверена. И вот в один из дней главные герои сталкиваются в толпе, и Маша теряет свой телефон, который подбирает герой Цыганова. Попытки вернуть утраченную вещь хозяйке каждый раз заканчиваются неудачей, а стечение обстоятельств все не дает молодым людям встретиться вживую. Хотя сам Петербург и пытается свести два запутанных сердца.
5. Дом у озера
Кейт Форстер, молодая одинокая женщина, врач, после расставания с парнем решает переехать из арендуемого домика, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она оставляет в почтовом ящике записку для будущего жильца и просит прощения за оставшийся хлам и отпечатки собачьих лап на мостике к дому. Новым съемщиком оказывается архитектор Алекс Уайлер. Он читает письмо Кейт и не понимает, о каких нюансах пишет ему незнакомка. А через время бродячий пес пачкает свои лапы в краске, которой Алекс красил перила моста, и оставляет следы на деревянных досках, прямо как в записке от Кейт. После этого случая герой решается написать письмо Кейт и положить в свой почтовый ящик. Фантастическая переписка через загадочный ящик приводит героев к осознанию: Алекс живет в 2004 году, а Кейт — в 2006-м.
6. Вечное сияние чистого разума
Застенчивый Джоэл в День святого Валентина неожиданно решает сменить ежедневный рабочий маршрут и отправиться на электричке совсем в другом направлении. На берегу моря, к которому по итогу отправился, он встречается с Клементиной, обладательницей ярко-синих волос, с которой позже знакомится в вагоне электрички. Общаясь, они понимают, что имеют очень много общих фактов из биографии, и Джоэл вскоре осознает, что был знаком с девушкой и раньше, но почему-то не помнит ее, как будто все его воспоминания были стерты.
7. Предложение
Еще один романтический фильм из нашей подборки с Сандрой Буллок, на этот раз — комедия о деспотичной и высокомерной начальнице, которой грозит депортация из Америки в Канаду, ведь героиня Буллок, Маргарет, по невнимательности просрочивает рабочую визу. Пытаясь выйти из положения, девушка придумывает план — устроить фиктивный брак со своим молодым ассистентом Эндрю. Вот только «жениху» и «невесте» необходимо пройти проверку в иммиграционной службе, чтобы доказать, что они действительно знают и любят друг друга. Чтобы быстро познакомить начальницу с собой и своей семьей, Эндрю (роль которого исполнил Райан Рейнольдс, зарекомендовавший себя как прекрасный актер комедийных фильмов) приглашает Маргарет на юбилей его бабушки на Аляску, где пара должна притвориться счастливыми влюбленными.
8. Вам письмо
Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются в интернете и даже не подозревают, что в жизни являются конкурентами: Джо владеет сетью крупных книжных магазинов, Кэтлин же является хозяйкой небольшой книжной лавки, где рядом совсем недавно открылась одна из точек Фокса. В реальности Кэтлин ненавидит Джо, бизнес которого может погубить дело всей ее жизни. Но вот по анонимной переписке у молодых людей зарождаются сильные взаимные чувства, даже несмотря на то, что у Джо есть девушка, а у Кэтлин — парень. И пока Джо постепенно догадывается, с кем ведет романтическую переписку, девушка и не подозревает, что остроумный и идеальный во всем интернет-собеседник — это ее заклятый враг в реальной жизни.
9. Сердцеед
Сердцеед — пример французской романтической комедии о молодом человеке Алексе, который зарабатывает на том, что по заказу разбивает пары. Однажды Алексу поступает предложение разрушить настоящую идеальную пару, готовящуюся к свадьбе. Представившись телохранителем, которого к невесте приставил отец, Алекс пытается втереться в доверие к героине и разрушить ее еще не состоявшийся брак. Вот только одно встает на его пути — неожиданно зародившиеся чувства к девушке.
10. Спеши любить
Как и «Дневник памяти», «Спеши любить» снят по роману Николаса Спаркса, автора, ставшего классиком и идеалом романтической литературы, над которой не стыдно поплакать и самому серьезному человеку с загрубевшим сердцем. «Спеши любить» — это привычный всем нам сюжет о лидере и любимчике всей школы (Лэндоне) и тихой и скромной отличнице (Джейми). После одной из выходок главного героя его заставляют играть в школьном театре. Соглашаясь помочь Лэндону подготовиться к выступлению, Джейми берет с него обещание, что он не будет влюбляться в нее. Парень самонадеянно дает клятву, но вскоре понимает, что сдержать ее будет не так-то просто.
11. Искупление
Действие фильма начинается в предвоенной Европе. Тринадцатилетняя Брайони знает, что ее старшая сестра Сесилия и сын прислуги Робби влюблены друг в друга. Когда кузина Брайони становится жертвой насильника, девочка из зависти дает ложные показания и уверенно указывает на Робби. Необдуманный поступок разлучает влюбленных и навсегда ломает жизни сразу трех людей: Робби отправляется в тюрьму, а затем на фронт Второй мировой войны, Сесилия становится медсестрой в госпитале, а Брайони до конца жизни мучается от вражды с сестрой и ошибки юности, что разделила два любящих сердца.
12. Статус: свободен
Сюжет романтической комедии повествует об отношениях (или, точнее, разрыве отношений) двух некогда влюбленных людей — Никиты и Афины. Никита, которого сыграл Данила Козловский, не может смириться с тем, что девушка, с которой они были как палочки «Твикс», бросила его ради преуспевающего сорокалетнего стоматолога. Пытаясь справиться с тяжелым расставанием, Никита решает во что бы то ни стало вернуть свою любовь и дает обещание Афине: одна неделя — и она вновь полюбит его.
13. Между небом и землей
Дэвид вселяется в новую квартиру и неожиданно для себя осознает, что делит жилье с красивой молодой девушкой Элизабет. Вот только есть одно но: Элизабет — призрак, который не помнит некоторые детали из своей жизни, как и то, что с ней произошло. Дэвид решается помочь заблудшей душе навсегда покинуть этот мир и остаться в потустороннем, вот только постепенно пара понимает, что девушка еще не умерла. В попытках найти «тело» Элизабет молодые люди сближаются и начинают осознавать, что постепенно влюбляются друг в друга. Вот только на пути их чувств непреодолимая преграда: Элизабет никак не может вернуться из мира духов на землю.
14. Красотка
И на десерт мы оставили самую классическую историю, знакомую каждому. Мы сами удивляемся, но уже пошло четвертое десятилетие, как популярный фильм с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях завоевывает новых и новых фанатов! В центре сюжета этой нестандартной «истории Золушки» взаимоотношения бизнесмена Эдварда и представительницы, так скажем, древнейшей профессии Вивьен. Мужчина просит героиню Робертс составить ему компанию на неформальных встречах и переговорах, пообещав заплатить 3000 долларов за неделю. Вот только «деловому» контракту начинают мешать искренние чувства, которые появляются и у Вивьен, и у Эдварда.
Автор: Евгения Старцева.
Источники фото: «Кинопоиск», «Афиша», Kino-Teatr.ru, Онлайн-кинотеатр START, Канал «КиноТВ», Film.ru.
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