Челябинцы назвали 14 романтичных фильмов ко Дню святого Валентина

Делимся подборкой, что посмотреть в День всех влюбленных

1. Дневник памяти

2. P. S. Я люблю тебя

3. Вечный День святого Валентина

4. Питер FM

5. Дом у озера

6. Вечное сияние чистого разума

7. Предложение

8. Вам письмо

9. Сердцеед

10. Спеши любить

11. Искупление

12. Статус: свободен

13. Между небом и землей

Совсем скоро наступит самый романтичный праздник, который принято встречать со своими половинками. Как учат нас фильмы о любви, этот день должен закончиться букетом цветов, милыми подарками и ужином при свечах с подходящим к поводу слезливым и разбивающим сердце фильмом. Но что же выбрать из множества мелодрам и ромкомов, если сумели заставить своего парня включить что-то кроме боевиков и триллеров? Каким фильмом удивить ее и заслужить звание самого романтичного парня? Или что скрасит одинокий вечер несчастных с разбитым сердцем? Делимся выбором нашей редакции, способным подарить надежду, что настоящая любовь все-таки существует.Нестареющая классика, которой в этом году исполняется уже 20 лет, с каждым годом разбивает новые сердца, а дуэт Рейчел Макадамс и всеобщего любимца Райана Гослинга заслуживает отдельных восторгов. По сюжету фильма в доме престарелых изо дня в день один мужчина читает другой постоялице историю двух влюбленных из разных социальных слоев: Ной — парень из бедной семьи, Элли — дочка богачей, которые категорически против ее общения с неравным по статусу молодым человеком. Ряд роковых событий, в том числе и Вторая мировая война, разлучает влюбленных на долгие годы, но судьба заставляет их встретиться вновь, чтобы проверить, созданы ли Ной и Элли друг для друга или им придется навсегда отпустить прошлые чувства. Над концовкой фильма, признаемся, плакала не одна тысяча человек, в том числе и наши сотрудники.Не каждая история любви в фильмах заканчивается хэппи-эндом. Иногда такое сильное чувство должно не только соединять сердца, но и учить жить дальше после потери дорогого человека. Главная героиня фильма, Холли, становится вдовой после смерти супруга Джерри от опухоли мозга. Не понимая, как двигаться дальше, она впадает в депрессию, из которой ее не могут вытянуть ни друзья, ни родители. Но в один момент Холли обнаруживает послание от покойного мужа с просьбой пойти повеселиться. Оказалось, что перед смертью Джерри подготовил семь посланий, которые должны помочь справиться с потерей и пережить утрату.Кэтрин — красивая и успешная девушка, настоящий трудоголик. Вот только в личной жизни ей все время не везет, а свидание в День святого Валентина и вовсе заканчивается катастрофой. По пути домой она встречает загадочную незнакомку, которая сообщает, что Кэтрин уже сталкивалась со своей судьбой и теперь ей нужно понять, кому конкретно предназначено подарить ей счастье. На следующее утро главная героиня вновь просыпается 14 февраля и понимает, что попала в настоящий «день сурка», который будет проживать снова и снова, пока не найдет своего избранника.Среди зарубежной классики романтики особое место мы выделили отечественному фильму с Евгением Цыгановым в главной роли. Герои картины Маша и Максим — типичные жители Северной столицы: у каждого своя любимая работа, свои неожиданные взлеты и свои проблемы, на которые сложно найти решение. В то время как Максим выигрывает контракт на работу в Германии, в которую не то чтобы стремится, Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником, в чувствах к которому не до конца уверена. И вот в один из дней главные герои сталкиваются в толпе, и Маша теряет свой телефон, который подбирает герой Цыганова. Попытки вернуть утраченную вещь хозяйке каждый раз заканчиваются неудачей, а стечение обстоятельств все не дает молодым людям встретиться вживую. Хотя сам Петербург и пытается свести два запутанных сердца.Кейт Форстер, молодая одинокая женщина, врач, после расставания с парнем решает переехать из арендуемого домика, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она оставляет в почтовом ящике записку для будущего жильца и просит прощения за оставшийся хлам и отпечатки собачьих лап на мостике к дому. Новым съемщиком оказывается архитектор Алекс Уайлер. Он читает письмо Кейт и не понимает, о каких нюансах пишет ему незнакомка. А через время бродячий пес пачкает свои лапы в краске, которой Алекс красил перила моста, и оставляет следы на деревянных досках, прямо как в записке от Кейт. После этого случая герой решается написать письмо Кейт и положить в свой почтовый ящик. Фантастическая переписка через загадочный ящик приводит героев к осознанию: Алекс живет в 2004 году, а Кейт — в 2006-м.Застенчивый Джоэл в День святого Валентина неожиданно решает сменить ежедневный рабочий маршрут и отправиться на электричке совсем в другом направлении. На берегу моря, к которому по итогу отправился, он встречается с Клементиной, обладательницей ярко-синих волос, с которой позже знакомится в вагоне электрички. Общаясь, они понимают, что имеют очень много общих фактов из биографии, и Джоэл вскоре осознает, что был знаком с девушкой и раньше, но почему-то не помнит ее, как будто все его воспоминания были стерты.Еще один романтический фильм из нашей подборки с Сандрой Буллок, на этот раз — комедия о деспотичной и высокомерной начальнице, которой грозит депортация из Америки в Канаду, ведь героиня Буллок, Маргарет, по невнимательности просрочивает рабочую визу. Пытаясь выйти из положения, девушка придумывает план — устроить фиктивный брак со своим молодым ассистентом Эндрю. Вот только «жениху» и «невесте» необходимо пройти проверку в иммиграционной службе, чтобы доказать, что они действительно знают и любят друг друга. Чтобы быстро познакомить начальницу с собой и своей семьей, Эндрю (роль которого исполнил Райан Рейнольдс, зарекомендовавший себя как прекрасный актер комедийных фильмов) приглашает Маргарет на юбилей его бабушки на Аляску, где пара должна притвориться счастливыми влюбленными.Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются в интернете и даже не подозревают, что в жизни являются конкурентами: Джо владеет сетью крупных книжных магазинов, Кэтлин же является хозяйкой небольшой книжной лавки, где рядом совсем недавно открылась одна из точек Фокса. В реальности Кэтлин ненавидит Джо, бизнес которого может погубить дело всей ее жизни. Но вот по анонимной переписке у молодых людей зарождаются сильные взаимные чувства, даже несмотря на то, что у Джо есть девушка, а у Кэтлин — парень. И пока Джо постепенно догадывается, с кем ведет романтическую переписку, девушка и не подозревает, что остроумный и идеальный во всем интернет-собеседник — это ее заклятый враг в реальной жизни.Сердцеед — пример французской романтической комедии о молодом человеке Алексе, который зарабатывает на том, что по заказу разбивает пары. Однажды Алексу поступает предложение разрушить настоящую идеальную пару, готовящуюся к свадьбе. Представившись телохранителем, которого к невесте приставил отец, Алекс пытается втереться в доверие к героине и разрушить ее еще не состоявшийся брак. Вот только одно встает на его пути — неожиданно зародившиеся чувства к девушке.Как и «Дневник памяти», «Спеши любить» снят по роману Николаса Спаркса, автора, ставшего классиком и идеалом романтической литературы, над которой не стыдно поплакать и самому серьезному человеку с загрубевшим сердцем. «Спеши любить» — это привычный всем нам сюжет о лидере и любимчике всей школы (Лэндоне) и тихой и скромной отличнице (Джейми). После одной из выходок главного героя его заставляют играть в школьном театре. Соглашаясь помочь Лэндону подготовиться к выступлению, Джейми берет с него обещание, что он не будет влюбляться в нее. Парень самонадеянно дает клятву, но вскоре понимает, что сдержать ее будет не так-то просто.Действие фильма начинается в предвоенной Европе. Тринадцатилетняя Брайони знает, что ее старшая сестра Сесилия и сын прислуги Робби влюблены друг в друга. Когда кузина Брайони становится жертвой насильника, девочка из зависти дает ложные показания и уверенно указывает на Робби. Необдуманный поступок разлучает влюбленных и навсегда ломает жизни сразу трех людей: Робби отправляется в тюрьму, а затем на фронт Второй мировой войны, Сесилия становится медсестрой в госпитале, а Брайони до конца жизни мучается от вражды с сестрой и ошибки юности, что разделила два любящих сердца.Сюжет романтической комедии повествует об отношениях (или, точнее, разрыве отношений) двух некогда влюбленных людей — Никиты и Афины. Никита, которого сыграл Данила Козловский, не может смириться с тем, что девушка, с которой они были как палочки «Твикс», бросила его ради преуспевающего сорокалетнего стоматолога. Пытаясь справиться с тяжелым расставанием, Никита решает во что бы то ни стало вернуть свою любовь и дает обещание Афине: одна неделя — и она вновь полюбит его.



Дэвид вселяется в новую квартиру и неожиданно для себя осознает, что делит жилье с красивой молодой девушкой Элизабет. Вот только есть одно но: Элизабет — призрак, который не помнит некоторые детали из своей жизни, как и то, что с ней произошло. Дэвид решается помочь заблудшей душе навсегда покинуть этот мир и остаться в потустороннем, вот только постепенно пара понимает, что девушка еще не умерла. В попытках найти «тело» Элизабет молодые люди сближаются и начинают осознавать, что постепенно влюбляются друг в друга. Вот только на пути их чувств непреодолимая преграда: Элизабет никак не может вернуться из мира духов на землю.

14. Красотка

И на десерт мы оставили самую классическую историю, знакомую каждому. Мы сами удивляемся, но уже пошло четвертое десятилетие, как популярный фильм с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях завоевывает новых и новых фанатов! В центре сюжета этой нестандартной «истории Золушки» взаимоотношения бизнесмена Эдварда и представительницы, так скажем, древнейшей профессии Вивьен. Мужчина просит героиню Робертс составить ему компанию на неформальных встречах и переговорах, пообещав заплатить 3000 долларов за неделю. Вот только «деловому» контракту начинают мешать искренние чувства, которые появляются и у Вивьен, и у Эдварда.