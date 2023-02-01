Челябинцы научили зеркало дублировать работу логопеда

Инструмент умеет оценивать, насколько чисто ребенок произносит звуки

Челябинская компания «Инновации детям» выпускает умные зеркала, которые способны распознавать чистоту речи ребенка, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Умное зеркало ArtikMe — профессиональный инструмент логопеда. Это монитор со специальной отражающей поверхностью, который позволяет ребенку видеть себя и задания, возникающие на экране. Программное обеспечение умного зеркала содержит необходимые логопеду типы заданий: это дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры для постановки и автоматизации отдельных звуков.

«Раньше оценить правильность произношения звука мог оценить только логопед, а сейчас ArtikMe умеет делать это самостоятельно. Специалисты компании обучили нейросеть распознавать детскую речь»,

— рассказывают в пресс-службе правительства.

Для каждого звука было отобрано более сотни вариантов произношения. Методисты-логопеды сортировали верные варианты звучания и неверные, а программисты обучили нейросеть различать их. Все пользователи умного зеркала ArtikMe — а это несколько тысяч логопедов по всей стране — получили это обновление бесплатно.