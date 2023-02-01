Умное зеркало ArtikMe — профессиональный инструмент логопеда. Это монитор со специальной отражающей поверхностью, который позволяет ребенку видеть себя и задания, возникающие на экране. Программное обеспечение умного зеркала содержит необходимые логопеду типы заданий: это дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры для постановки и автоматизации отдельных звуков.
«Раньше оценить правильность произношения звука мог оценить только логопед, а сейчас ArtikMe умеет делать это самостоятельно. Специалисты компании обучили нейросеть распознавать детскую речь», — рассказывают в пресс-службе правительства.
Для каждого звука было отобрано более сотни вариантов произношения. Методисты-логопеды сортировали верные варианты звучания и неверные, а программисты обучили нейросеть различать их. Все пользователи умного зеркала ArtikMe — а это несколько тысяч логопедов по всей стране — получили это обновление бесплатно.
В конце 2022 года компания «Инновации детям» получили грант от министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области в размере 600 тысяч рублей. Эти средства и были вложены в разработку новых программ для умного зеркала.
Ранее Фонд 2020 Ирины Текслер закупил у компании «Инновации детям» интерактивное оборудование для развития детей. Технику отправят в 62 детских сада Челябинской области. Это интерактивные песочницы, умные зеркала и «живой» пол.
Между тем два детских сада открылись в челябинских микрорайонах Манхэттен и Академ Риверсайд.