Челябинцы нарушают правила регистрации машин

В ряде случаев водителям грозит лишение прав

Сотрудники ГИБДД Челябинска выявили нескольких нарушителей правил регистрации транспортных средств. Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы ДПС остановили автомобиль «Хендай Гетц», которым управлял мужчина 1981 года рождения. Проверка по базам данных Госавтоинспекции показала, что машина не зарегистрирована в установленном порядке. В отношении водителя составили административный протокол. Государственные регистрационные знаки были изъяты.

Кроме того, инспекторы ГИБДД проверили данные остановленного автомобиля «Тойота Рав 4». Оказалось, что на нем установлен подложный номер. Водителю — мужчине 1985 года рождения — грозит лишение прав на срок от шести месяцев до одного года. Государственные регистрационные знаки с автомобиля сняли.

Госавтоинспекция напоминает, что транспортные средства должны быть зарегистрированы в подразделениях ГИБДД в течение 10 суток после покупки.