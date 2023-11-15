Челябинцы напишут Географический диктант в Музее почты

Задания диктанта посвящены науке, истории открытий, природному и этнокультурному наследию России, а также Году педагога и наставника

Музей почты Челябинска впервые станет площадкой Географического диктанта, международная просветительская акция Русского географического общества пройдет 19 ноября уже в девятый раз.

Проверить свои знания по географии России могут все желающие, владеющие русским языком. Задания диктанта посвящены науке, истории географических открытий, природному и этнокультурному наследию страны. Ряд вопросов связан с Годом педагога и наставника, который объявлен в России в 2023 году, сообщает оргкомитет акции.

Участникам Географического диктанта предстоит ответить на 40 вопросов, которые разделены на две части и различаются по степени сложности. Первая часть (10 вопросов) базового уровня («географический ликбез») составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Добавим, что уже сейчас можно проверить свои знания и подготовиться к диктанту — пробные тесты можно найти на официальном сайте мероприятия.