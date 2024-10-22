Челябинцы напишут этнографический диктант

Он покажет грамотность населения в сфере межнациональных отношений

Челябинская область присоединится к Большому этнографическому диктанту — международной акции, проверяющей знания в области культуры народов России. С 1 по 8 ноября любой желающий сможет пройти диктант на сайте проекта или на площадках города.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что это знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — поделился руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов теста. Две трети заданий — общефедеральная часть, единая для всех участников, остальные 10 вопросов уникальны для каждого региона.

Этнографический диктант будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Подробности — на официальном сайте акции.