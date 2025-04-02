Челябинцы написали «Нотариальный диктант» по духовному завещанию Гоголя

И узнали, как правильно распоряжаться своим имуществом

В Челябинске в третий раз прошел «Нотариальный диктант». За условные парты в читальном зале Публичной библиотеки сели студенты-юристы и сотрудники нотариальных контор. Во время акции они проверили свое знание русского языка и окунулись в историю завещаний в России.

На Руси завещания называли «духовной грамотой». До XIV века завещание оставляли лишь в устной форме и только в пользу других членов семьи. Уже в XV веке «духовные грамоты» начали писать на бумаге, а имущество — оставлять людям, с которыми не было кровной связи.

Во время Пушкина в России утвердились две формы завещаний: «домашнее» (его составляли в простой письменной форме) и «крепостное» (его при жизни заверяли в суде). Специально к мероприятию из фондов Публичной библиотеки достали три духовных завещания тех лет — их можно было увидеть на выставке.

Наконец, с 1923 года завещания в нашей стране составляют исключительно в письменной форме, и его должен заверить нотариус. Только в прошлом году на территории Челябинской области было заверено 13,5 тысяч завещаний, в том числе 48 совместных завещаний между супругами.

«Существует штамп, что завещание пишут престарелые люди. Это не так. Завещание нивелирует спорные моменты, которые возникают после смерти собственника имущества. Поэтому каждый активный человек старше 18 лет должен иметь брачный контракт и завещание», — говорит президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

В современных законах установлена очередность наследования имущества. Однако человек вправе оставить личные распоряжения — кому и что он хотел бы оставить. Составлять и переписывать завещание можно хоть каждый день. Но делать это — осознанно.

«Иногда люди ошибочно думают, что человек, в пользу которого составлено завещание, должен будет ухаживать за автором завещания, покупать продукты, оплачивать коммунальные платежи. На самом деле завещание является односторонней сделкой и никаких обоюдных прав и обязанностей не порождает», — говорит Наталья Кузьмина.

Завещание также путают с договором дарения. Завещание не дает права получить имущество человека здесь и сейчас. И его можно в любой момент отменить. А дарение — это уже реальная сделка, разорвать ее, если все оформлено по закону, уже невозможно.

Сейчас челябинцы завещают родным и близким не только недвижимость и машины, но и коллекции книг, ценные предметы, животных, авторские права. С недавних пор россиянам разрешено создавать наследственные фонды: так, владелец какого-то предприятия может обозначить список людей, которые смогут получать прибыль от работы его завода.

«Современное завещание может быть открытым или закрытым. Открытое составляется в двух экземплярах — один будет храниться в архиве нотариуса, а второй у самого человека. Закрытое завещание составляется в одном экземпляре, после чего человек запечатывает его в конверт и передает нотариусу в присутствии двух свидетелей. Конверт открывают лишь после смерти человека, как в кино», — говорит Наталья Кузьмина.

«Нотариальный диктант» участники акции написали по духовному завещанию Николая Гоголя. Его текст диктовал солист Челябинской оперы Александр Сильвестров. А перед этим участникам акции показали инсценировку отрывка из повести «Вий». В роли панночки, кстати, выступила секретарь Челябинской областной нотариальной палаты Лолита Титова.

«Высокая степень ответственности заставляет нотариуса непрерывно совершенствоваться в профессии, ориентироваться во всех законодательных сферах и безупречно владеть русским языком. Замечательно, что сегодня было так много желающих написать диктант под диктовку и проверить свои знания», — замечает нотариус города Челябинска Светлана Кащеева.

Итоги диктанта подведут к 26 апреля, когда в России отмечается день нотариата. «Отличникам» и «хорошистам» вручат билеты на оперу «Петр I», книги Гоголя и дипломы.