Челябинцы начнут 2024 год с ремонта и посещения курсов

В списке целей также визиты к психологам и занятия в фитнес‑центрах

Жители Челябинска начнут новый, 2024 год с профессиональной подготовки, укрепления здоровья и ремонта — спрос на услуги специалистов именно этих сфер заметно возрос в конце декабря, передает пресс-служба «Авито Услуг».

На первом месте в списке целей на январь у челябинцев стоит посещение курсов по профессиональной подготовке и улучшению хард-скиллов — интерес к ним вырос на 88%. Также горожане активно ищут тех, кто научит их парикмахерскому мастерству, а также делать маникюр и массажи, наращивать ресницы. Те, у кого есть дети, уже сейчас ищут репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и бронируют время.

Вторыми в списке целей оказались оздоровительные процедуры. Причем сначала челябинцы планируют поработать с психологами над своим ментальным здоровьем, а затем отправиться на фитнес и йогу — спрос на психологов и фитнес-тренеров вырос на 50% и более.

Многие уже успели ужаснуться, сколько всего им придется убрать после новогодних вечеринок, и начали заказывать клининг. По данным экспертов «Авито Услуг», спрос на простую уборку в Челябинске вырос на 22%, а на чистку мягкой мебели — на 64%.

Часть челябинцев поставили себе цель сделать в 2024 году ремонт в квартире или доме. Специалистов тоже ищут уже сейчас, чтобы начать обновлять пространство вокруг себя сразу после праздников. Например, спрос на мастеров по плиточным работам вырос на 120%, по потолкам — на 81%, штукатурным работам — на 52%.