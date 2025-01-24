Челябинцы начали создавать личные фонды для сохранения своего бизнеса

Нотариусы заявили о первых прецедентах

В Челябинской области созданы два первых фонда для сохранения частного бизнеса. Возможность сделать это появилась у россиян в 2022 году, сообщает пресс-служба Челябинской областной нотариальной палаты.

Личные фонды являются альтернативой зарубежным трастам и фондам. Прежде всего, их создание интересно владельцам крупного бизнеса, которые хотят, чтобы их дело успешно развивалось даже после их смерти. С 2022 года в России создано более 40 личных фондов. В Челябинской области первые фонды появились в 2024 году.

«Личный фонд начинает функционировать уже при жизни учредителя, поэтому владелец бизнеса может сам поучаствовать в деятельности фонда, выявить и устранить его недостатки. Например, скорректировать состав органов управления», — объясняет преимущества личных фондов президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

По существующим законам стоимость имущества, которое передается личному фонду, должна составлять не менее 100 млн рублей.

При создании личных фондов предусмотрено обязательное участие нотариуса. Именно он контролирует, что воля учредителя совпадает с положениями устава и условий управления фондом, а сами документы не противоречат нормам закона.