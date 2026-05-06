Челябинцы начали получать «письма счастья» об отключении горячей воды

Указанный срок ограничения — две недели

В Челябинске начались опрессовки: жители уже получают уведомления об отключении горячей воды. Они связаны с профилактикой системы и подготовкой к следующего сезону.

Первые гидравлические испытания уже стартовали в городе. В понедельник отключения горячего водоснабжения коснулись домов на улицах Братьев Кашириных, Двинской и Чайковского. В мае опрессовку проведут еще на пяти котельных, сообщает сайт администрации города.

Централизованные испытания развернутся в полную силу с 19 мая. Тогда без горячей воды временно останутся 1233 многоквартирных дома, 18 частных домов и 199 социальных учреждений во всех районах Челябинска.

Максимальный срок ограничения составит две недели. Однако коммунальщики могут продлить этот срок, если потребуется ремонт сетей.