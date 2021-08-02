Челябинцы начали получать единовременную выплату к началу учебного года

Семьи со школьниками получат по 10 тысяч рублей

В понедельник, 2 августа, челябинские семьи с детьми-школьниками начали получать единовременную выплату к началу учебного года. По указу президента сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре — заявление на выплату Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Оформить выплату можно в отделении ПФР или через «Госуслуги».

«Учитывая, что выплата на школьников — это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты „Мир“, но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников», — уточнили в ПФР.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил сдвинуть начало выплат с 16 на 2 августа. Выплата на подготовку ребенка к школе назначается независимо от дохода семьи. Кроме того, она не влияет на назначение других пособий.





Еще одну выплату к началу учебного года получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с ребенком-инвалидом. Выплата рассчитана на каждого несовершеннолетнего школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося на очном отделении. Для получения пособия нужно обратиться с заявлением в соцзащиту по месту жительства.

«В начале учебного года родители школьников сталкиваются с новой статьей расходов — покупкой учебников, канцелярии и формы. 1500 рублей — своевременная помощь от государства. В 2021 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей — на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей», — отмечает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В Челябинской области на выплату смогут рассчитывать родители около 37 тысяч детей. Прием документов начался в понедельник, 2 августа. Родители могут обратиться за выплатами в управления социальной защиты населения до 25 октября.